Do utkání nastoupila z pozice favorita pražská Slavia, která se mohla opřít o služby exligistů Miroslava Podrazkého a Michala Švece.

Po úvodním tlaku hostujícího celku se poprvé měnil ukazatel na straně domácích, když Rostislav Vokáč potrestal hrubku v obraně hostů, usměrnil skákavý balon za záda slávistického brankáře Sirotníka a rozjásal tak necelých 600 fanoušků, kteří na derby Slavií na dvorský stadion dorazili. Přes optickou převahu hostů však domácí hráči svou bojovností Pražanům několikrát zle zatopili, a je jen štěstí, že neinkasovali podruhé.

Do druhého poločasu si tak Karlovy Vary přenesly jednobrankové vedení, které však vymazal po změně stran, přesněji v 50. minutě, Farid Nabiyev.

Pražská Slavia tak byla rázem na koni, a domácí se měli co otáčet. V 70. minutě vyslal českou uličkou do zakončení Jakub Zeronik Farida Nabiyeva a slávistický záložník prokázal své gólové dovednosti, když poslal svůj tým poprvé v utkání do vedení.

Karlovarský trenér Žák pak udělal několik změn v sestavě, z důvodu okysličení útočných řad, ale ani to nepomohlo jeho týmu k bodovému zisku.

FC Slavia Karlovy Vary – SK Slavia Praha B 1:2 (1:0). Branky: 7. Vokáč Rostislav – 50. a 70. Nabiyev Farid. Rozhodčí: Řeháček. ŽK: 2:1. Diváci: 568.

FC Slavia Karlovy Vary: Bláha – Shorný (67. Kalina), Pěkný, Schettl, Nezbeda (85. Frána)– Kuffour, Maňák (73. Deme), Skala, Diarra (79. Lattisch), Vokáč (73. Holík) – Procházka.