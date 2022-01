To baníkovci zachytili velmi dobře vstup do druhého poločasu a dokázali snížit na rozdíl jedné branky, když se ve 48. minutě zapsal do střelecké listiny střídající Petr Bílek.

Následná snaha o vyrovnání ze strany jedenáctky Baníku ale vyšla naprázdno, a naopak domácí dvacet minut před koncem zápasu dokázali vstřelit třetí branku, kterou měl na svědomí ázerbájdžánský útočník v dresu Viktorie Farid Nabiyev.

Viktoria Žižkov – Baník Sokolov 3:1 (2:0). Branky: 20. a 30. Batioja Augusto Alexi, 70. Nabiyev Farid – 48. Bílek Petr. Sokolov: Štrunc – Kýček, Neudert, Šulc, Dobřanský – Dubnický, Vokáč, Stöckner – Fišer, Majka, Fojtík; II. poločas: Štrunc – Blažek, Krlička, Šulc, Václavík – Hajdo, Málek, Řezáč – Bílek, Čermuš, Popovič.