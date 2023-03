/FOTBAL/ Další nepovedený podzim mají ve Fortuna ČFL za sebou fotbalisté Baníku Sokolov. Třináct bodů a poslední šestnáctá příčka odsoudily Baník v jarní části k boji o záchranu v třetiligové soutěži.

Tomáš Provazník, předseda klubu FK Baník Sokolov. | Foto: VV KKFS

„Podzimní část soutěže hodnotím jako nepovedenou bodově. Po herní stránce byly výkony A-týmu konkurenceschopné. Měli jsme však bodový výpadek mezi jedenáctým až čtrnáctým kolem, kdy jsme nezískali jediný bod. Tyto zápasy nás připravily o klidné přezimování v klidném středu tabulky,“ vracel se k nepovedenému podzimu šéf Sokolova Tomáš Provazník. Navíc během zimní přestávky muselo vedení klubu hledat nového kouče, když u hlavního týmu skončil trenér Miloslav Janovský.

„Rozhodli jsme pro trenéra z vlastních řad, a to našeho dlouholetého trenéra mládeže Vladyslava Volpova, který výzvu přijal,“ poukazoval Provazník. Přesto nakonec povede Sokolov v jarních bitvách zkušený trenér Martin Pulpit, který převzal trenérské žezlo právě od Volpova, který se navrátil k mládeži. „Po interní klubové diskuzi jsme došli k závěru, že budeme pro jarní třetiligové boje hledat trenéra se zkušenostmi s mužským fotbalem a zejména se zkušenostmi se záchranou. Proto jsme se poměrně rychle domluvili s Martinem Pulpitem,“ narážel Provazník na výměnu na trenérském postu čtrnáct dní před startem záchranářské mise v ČFL.

FOTO: Sokolov stále u dna, znovu prohrál o gól, tentokrát nestačil na Admiru

Velkých změn pak doznal během zimní přestávky i kádr třetiligového Baníku, kdy převládaly spíše odchody, ale také s tím se fotbalový Sokolov dokázal popasovat. „Dlouhodobým cílem klubu je stavět na odchovancích klubu a hráčích z regionu, kteří mají třetiligový potenciál. Kádr jsme postupně doplnili o některé zahraniční hráče a talentované hráče z úseku dorostu, kteří mají ambice se výkonnostně zlepšovat,“ podotkl Provazník.

Sám, ale ví, že Sokolov má před sebou jednu z nejnáročnějších jarních částí, kterou by rád přetavil v záchranu. „K udržení třetiligové příslušnosti bude potřeba od všech hráčů maximální pokora a disciplinovanost do každého mistrovského utkání,“ upozorňoval šéf sokolovského klubu, co bude potřeba v cestě za záchranou. „Zároveň bude potřeba trochu pomyslného fotbalového štěstíčka, které nám v podzimní části chybělo,“ dodal závěrem Provazník.

Sokolovu se však vstup do jarní části nepovedl, když v prvním kole prohrál s rezervou Viktorie Plzeň 0:1, a stejně dopadlo i druhé vystoupení baníkovců na půdě pražské Admiry.

Západočeské derby rozhodl kuriózní gól Plzeňáka Krůty

FK Baník Sokolov

Brankáři: Pavel Hrabačka (00), Vojtěch Štrunc (98). Obránci: Aboubacar Sidik Toure (01), Lukáš Šulc (00), Mouhamed Lamine Diomande (02), Mykhailo Kabantsov (01), Nynako Bleck (97), Sacha Martinez (98). Záložníci: Lukáš Václavík (01), Auron Vranovci (02), Agostinho Agostinho (99), Daniil Doleček (02), Daniel Krlička (96), Ibrahima Sory Soumah (98), Tomáš Ptáček (01), Tomáš Zázrivec (06), Adam Čížek (04). Útočníci: Martin Debellis, Miroslav Peška (03), Roman Schimmer (06).

Přišli: Bleck, Sory, Martinez (zahraničí), Kabantsov (Viktoria Žižkov), Ptáček (Lomnice), Doleček (Chomutov), Zázrivec, Schimmer (oba z dorostu).

Odešli: Rybař (Rokycany), Kapolka (Chodová Planá), Strmiska, Majka (oba Německo), Žilák (Rakousko), Kraus (Skalná), Švagr (Hranice u Aše), Dudnyk (Ukrajina), Málek, Řezáč (oba Viktoria Plzeň), Vokáč (Březová).

Trenér: Martin Pulpit. Asistent trenéra: Vlastimil Verner mladší. Vedoucí: Tomáš Lídl. Lékař: Lukáš Galek. Trenér brankářů: Jiří Bertelman. Fyzioterapeutka: Michaela Vagingerová. Předseda klubu: Tomáš Provazník.