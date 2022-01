„Seběhlo se to všechno hrozně rychle,“ vysvětloval Rostislav Vokáč, který se do Sokolova navrací po třiapůlletém angažmá v konkurenční Slavii.

„Do poslední chvíle to vypadalo na pokračování ve Varech, ale po komunikaci s trenérem Sokolova a změně práce je to pro mě ta nejlepší možná volba,“ říká k návratu do mateřského klubu fotbalový šikula.

Nejen fanoušci odchod středního záložníka, který patřil ke klíčovým hráčům karlovarského klubu, nesou hodně těžce. „I když to někomu nemusí přijít jako správné rozhodnutí, já si za tímto rozhodnutím stojím,“ upozorňuje již sokolovský Voky.

S dresem sešívaných ho pojí několik fotbalových zážitků, když největší je osmifinále MOL Cupu, ve kterém se Karlovy Vary představily v souboji s pražskou Slavií.

„Rozhodování to bylo opravdu těžké,“ přiznává, že to v jeho podání nebylo jednoduché rozhodnutí. „Spousta zážitků, neúspěchů i úspěchů, na ty budu vždycky rád vzpomínat,“ říká s úsměvem třiadvacetiletý fotbalista. „Také jsem poznal spoustu kamarádů, ale o ty určitě nepřijdu, rád je přijdu podpořit a budu jim dál fandit,“ slibuje, že pokud mu to čas dovolí, dorazí bývalé spoluhráče podpořit.

V Sokolově tak má před sebou další velkou výzvu. „Slibuji si od návratu individuální posun, trenér se mi jeví jako chlap na správném místě a věřím, že mě ještě někam může posunout,“ přeje si posun ve své hráčské kariéře Vokáč.

Navíc bude společně s novými spoluhráči usilovat o udržení třetiligové soutěže pro Sokolov i pro příští ročník.

„Cíl je udržet soutěž a snažit se hrát ve vyšších patrech tabulky. Na jaře se body získávají těžko, ale věřím, že vše zvládneme,“ podotkl k hlavnímu cíli. „Důležité bude chytit začátek a nehrát do posledních kol na hraně sestupu,“ upozorňuje závěrem Vokáč.