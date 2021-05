Šest odehraných zápasů, šest porážek, jeden vstřelený gól a k tomu třiadvacet inkasovaných branek, čímž jako jediný tým ve třetí lize nebodoval a před přerušením soutěže z důvodu pandemie koronaviru se krčil na poslední, šestnácté příčce.

„V říjnu, kdy se soutěže přerušily, jsme určitě nepočítali s tím, že by se ročník nedohrával. Ještě v zimním období jsme stále počítali s variantou dohrání aspoň poloviny soutěže,“ poukazoval trenér sokolovského Baníku Vít Vrtělka.

Termín návratu na fotbalové stadiony však byl několikrát změněn, a kluby tak marně vyhlížely restart soutěží, které nakonec byly stejně jako loni předčasně ukončeny.

„S příchodem jara, zhoršenou situací a neustálým odkládáním se začala objevovat varianta ukončení ročníku, která se nakonec potvrdila,“ vysvětluje Vrtělka. Baník tak dostal šanci na reparát, když mohl, v uvozovkách, slavit záchranu. Dostal tak hodně času, aby mohl připravit tým na nový ročník České fotbalové ligy.

„Je docela těžké udělat jakýkoliv plán, když nevíme, kdy bude možné hrát přípravné zápasy a kdy začne příští ročník. Nicméně momentálně trénujeme s omezením, tak abychom dodržovali pravidla, a čekáme na uvolnění a možnost sehrání přípravných zápasů,“ přeje si Vrtělka návrat na zelené kolbiště se vším všudy, tedy i s přátelskými zápasy, které k přípravnému drilu neodmyslitelně patří.

I přesto i nadále kluby sužují obavy. Bude zahájena nová sezona, či nikoliv, to ukáže až čas. „Jestli se další sezona odehraje normálně, to teď asi neví vůbec nikdo. Samozřejmě bychom si to přáli,“ přeje si návrat zpět do fotbalového kolotoče sokolovský kouč.

Na přetřes tak přišla po ukončení amatérských soutěží i otázka, testovat hráče, jako tomu je u profesiónálů? Názory se napříč amatérskými kluby značně liší.

„Testování hráčů a všech lidí v amatérském fotbale by možná mohlo být řešením, jak soutěže hrát, ale nedovedu odhadnout, nakolik je to reálné vzhledem k finanční a logistické náročnosti,“ dodal závěrem Vrtělka svůj pohled na případné testování hráčů.