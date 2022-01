„Jelikož miluji futsal, tak bych měl mít nějakou techniku, ale bylo to spíše o štěstí,“ řekl ke své úspěšné střele, která Sokolovu zajistila tříbodový zisk, Václav Neudert.

„Upřímně to pro mě nemá nějakou velkou váhu, ale potěší to, raději bych si to zopakoval v mistráku,“ má jasno sokolovský šikula.

Sokolov na úvod přípravy neuspěl. Výhru si odvezl divizní Most-Souš

Sokolov se však měl během duelu co otáčet. „Bylo to fyzicky náročné utkání s mladými kluky,“ říká s úsměvem Neudert.

„V prvním poločase mi přišlo, že jsme dělali hodně zbytečných chyb,“ zklamaně se vracel k průběhu zápasu.

„Je sice pravda, že se na umělce nedalo hrát moc po zemi, ale na druhou stranu nám to ukázalo, na čem musíme zapracovat,“ upozornil závěrem jediný úspěšný střelec duelu.