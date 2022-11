„Dvě rychlé branky na začátku utkání vlastně rozhodly o naší prohře, a to jsme chtěli do zápasu dobře vstoupit a hlavně brzy neinkasovat,“ připomněl na úvod kouč Slavie Marián Geňo dvě brankové radosti Přeštic během prvních čtrnácti minut.

Zdroj: tvcom.cz

„Pak jsme pomaličku vyrovnávali hru, ale v prvním poločase jsme byli dopředu úplně bezzubí,“ zklamaně poznamenal Geňo ještě k prvnímu poločasu. „Ve druhé půli už jsme působili lépe, přidali jsme zejména v osobních soubojích a po změnách nám i lépe fungoval střed pole,“ podotkl ke druhé polovině utkání trenér Varů.

Jenže domácí dokázali vstřelit třetí branku, a o vítězi bylo prakticky rozhodnuto. „V tu chvíli už bylo těžké se zápasem něco udělat, přesto když Lešťan snížil, tak chvíli nato měl další superšanci, ale tu už bohužel neproměnil,“ litoval Geňo a závěrem dodal: „Musíme si přiznat, že soupeř byl v utkání lepší a vyhrál zaslouženě, ale my jsme mu to svým vlažným vstupem do zápasu hodně ulehčili.“