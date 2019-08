„Rádi bychom navázali na výkon z domácího utkání s Příbramí B,“ přeje si karlovarský trenér Robert Žák a pokračoval: „Bude to hodně těžké, Motorlet disponuje kvalitním kádrem, a navíc během týdne dvakrát vyhrál.“

Karlovarský kouč tak šetřil některé hráče během středečního vystoupení v rámci 1. kola MOL Cupu v Hostouni. „Šanci dostali v poháru tentokrát náhradníci, a i přes porážku duel splnil to, co jsme od něj očekávali,“ poukázal Žák. Teď však bude muset jeho výběr rychle přepnout zpět do třetiligového módu.

„Samozřejmě chceme soupeře potrápit, musíme však spoléhat na dobrý vstup do utkání a eliminovat pak střelecky disponovaného útočníka Maříka, který je velkým nebezpečím,“ vypočítával trenér Slavie.

Ale ani sešívaní nechtějí odejít z utkání, které se odehraje v hlavním městě, bez bodu.

„Záležet bude na tom, v jakém složení z důvodu zranění hráčů nastoupíme, ale určitě nepojedeme na Motorlet odevzdaní, spíše naopak, chceme urvat nějaké body,“ uzavřel Žák.