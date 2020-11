Sokolovskému výběru se však podzimní část nevyvedla podle jejich představ, když se krčí na dně Fortuna ČFL, navíc bez bodového zisku. „Bohužel se nám nedařilo, ale na druhou stranu nám v některých zápasech chybělo pověstné štěstíčko, snad to zlomíme, až se opět budeme moci navrátit na trávníky,“ přeje si Lukáš Šulc.

On a jeho spoluhráči teď kvůli koronaviru a přísným opatřením vlády ČR nesmí hrát ani společně trénovat. Deník tak využil delší nucené pauzy a zeptal se zkušeného borce na sokolovské spoluhráče či realizační tým.

Jací jsou v jeho očích?

Jakub Dvořák: Stálice sokolovského fotbalu, výborný a zkušený gólman, skvělý jezdec na kole, ale ještě lepší kamarád. V kabině nezkazí žádnou srandu, když většinou ji dělá, hlavně náš DJ v kabině, jeho písničky nemají chybu, takový náš taťka (smích).

Daniel Krlička: Jak se říká, náš ´čistič´, super kluk a hlavně dobrý fotbalista, ale i hokejista. Kluk, který v souboji nikdy neuhne. Skvělý kluk jak v životě, tak i ve fotbale. Takového hráče tým prostě potřebuje.

Václav Heger: Zkušený fotbalista, také odchovanec sokolovského fotbalu. Nastupoval za mládež v Teplicích, ovšem pak odešel do Německa a teď se vrátil zpět, aby nám pomohl, když pro tým je důležitý.

Dominik Horvát: Skvělý kluk do kabiny, kvalitní fotbalista, který také nastupoval za mládež v Teplicích. Navíc nezkazí žádnou srandu.

Dominik Hajdo: Klučina, který k nám přišel z Písku, ale také nastupoval za mládež Mladé Boleslavi a také za juniorku Jablonce, takže zkušený fotbalista, který si prošel velkými kluby a na hřišti nic nevypustí.

David Kursa: Super fotbalista, který se mnou nastupoval už v dorostu. Od té doby, co ho znám, žádný souboj nevypustil a také nepodcenil, vždy pracoval na sto procent, ale teď je to trošku jiné (smích).

Patrik Fišer: Taková naše raketa. Patrik je sice strašně rychlý, ale moc toho nevyužívá. Jinak je to super kluk, hodný a v kabině tichý.

Daniel Kovář: Zkušený hráč, který tady jediný zůstal z druholigového kádru. Má výbornou střelu a driblink s míčem. A co se týká kabiny, tak většinou je ten, co všechny zabaví.

Daniel Martinec: Ačkoli si lidi říkají, že tenhle hráč na hřiště nepatří kvůli svému nařezanému tělu, když vypadá jako kulturista, tak jsou na omylu. Dan má výbornou techniku, ale také je rychlý. Vyhrává hodně hlaviček a pro tým je důležitý.

Jiří Procházka: Náš kapitán a lídr kabiny. Skvělý kluk, který stále nestárne a předvádí super výkony. Je to zkušený kanonýr, který si prošel už také sokolovskou kabinou ve druhé lize, ale teď se opět vrátil do Sokolova pomoci udržet Českou fotbalovou ligu, je to náš druhý taťka (smích).

Matyáš Dubnický, Vojtěch Čermuš: To jsou naši mladí koně, kteří si prošli mládežnickým procesem v Sokolově, ale pak oba odešli do Teplic. Po fyzické stránce jsou na tom výborně, ale myslím si, že jsou ještě mladí a jejich čas určitě přijde, musí si zvyknout na dospělý fotbal.

Miroslav Hackl: Hráč, se kterým jsem prošel skoro všechny kategorie jak dorostenecké, tak žákovské. Je to skvělý kluk. Je výborně fyzicky vybavený a to samé jak u Dana Krličky, neuhne ani z jednoho souboje.

Tomáš Holík: Zkušený hráč, který už nastupoval ve třetí lize, takže do týmu zapadl na pohodu. Je tvrdý v soubojích a hlavně výborný po fyzické stránce. Jeho schopnost je také jeden na jednoho. Je to taková naše modelka (úsměv).

Kryštof Kýček: Hráč, který má výbornou levačku. Sice někdy vymýšlí složité věci, ale dostane se do toho. Kýča k nám přišel z Německa z nižší soutěže, takže si na to musí zvyknout.

Marek Stöckner: Mája je výborně připravený po fyzické stránce, ale i po technické, je to další zkušený hráč, který si také prošel v mládeži Sokolovem a také už hrál třetí ligu, takže kvalita tam je.

Pavel Veselý: Byl po dlouhém zranění, které se mu obnovilo i teď, takže s námi moc netrénoval. Ale když už trénoval, tak šlo vidět, že má chuť hrát a že je připravený na třetí ligu. Jenže pak přišlo další zranění, ale věřím, že se z toho dostane a bude platným hráčem.

Wolfgang Dotzauer: Hrotový útočník, který nedostává mnoho šancí. Je velmi dobrý v zakončení a do kabiny super kluk.

Jakub Richter: Gólman z béčka, který dostal šanci, když Dvořka byl zraněný,a zachytal velmi dobře.

Michael Fiala: Brankář, který chytá jak za dorost, tak za béčko a v sedmnácti letech nabírá potřebné zkušenosti.

Vít Vrtělka (trenér): Náš trenér, který má ligové starty a také velké zkušenosti. Nemůžeme mu říct nic, protože toho dokázal víc než my.

Vlastimil Verner (asistent): Sice nemá takové zkušenosti, ale prostě k nám patří. Dělá rozcvičky a připravuje nám taktickou část.

Michaela Vagingerová (fyzioterapeutka): Za Míšou můžeme přijít se vším, co nás trápí, a vždy nám pomůže. Je super člověk, který se o nás skvěle stará.