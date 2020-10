A bude se na co dívat. Na západ Čech totiž dorazí ambiciózní tým, který vsází na dravé mládí. Navíc v dresu soupeře se na chvilku navrátí do své domoviny ostrovský rodák Josef Zeronik, který patří k základním kamenům slávistické jedenáctky.

„Béčko Slavie disponuje mladým, perspektivním týmem, který je nebezpečný směrem dopředu. Slávisté jsou velmi šikovní v práci s míčem a hrají ve velkém nasazení,“ přiblížil přednosti pražského výběru trenér karlovarské Slavie Marián Geňo.

I přesto by ráda Slavia v domácím prostředí dosáhla na premiérové body. „Já bych byl strašně rád, kdybychom získali konečně i doma nějaké body. Zatím se nám daří na venkovních hřištích, ale jsem přesvědčen, že je v našich silách urvat vítězství,“ věří v sílu týmu Geňo.

Slávistická rezerva se drží v tabulce na deváté příčce, na kterou Vary ztrácejí dva body, takže Karlovaráci mají o motivaci v utkání zcela jistě postaráno. Navíc měla ku prospěchu několik dní přípravy navíc kvůli odloženému duelu s Pískem, zatímco rezerva pražské Slavie porazila Baník Sokolov vysoko 5:0.

„Nemyslím si, že je to výhoda či nevýhoda, to ukáže až samotný zápas,“ přemítá karlovarský trenér, jenž prozradil i recept, který by měl jeho týmu přinést vytoužené body. „Pokud soupeři vnutíme naši hru a nebudeme akceptovat tu jeho.“

Navíc půjde v případě karlovarského klubu z důvodu nařízení o loučení s fanoušky. „To jsou věci, které my neovlivníme. Samozřejmě že z toho nadšení nejsme, ale co se dá dělat, hlavně že hrajeme! Navíc fanoušci, kteří nás mají rádi, jsou s námi i mimo stadion,“ dodal závěrem trenér Slavie.

