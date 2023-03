/FOTBAL/ Dvě utkání, dvě prohry. To je bilance karlovarské Slavie v jarní části Fortuna ČFL. Naposledy sešívaní neuspěli v domácím prostředí, ve kterém nestačili na Motorlet, se kterým prohráli 1:4.

Václav Vyleta, kapitán FC Slavia Karlovy Vary. | Foto: Daniel Seifert

„Do zápasu jsme vstoupili skvěle, když jsme šli v 5. minutě do vedení a vše nasvědčovalo tomu, o čem jsme se bavili v kabině. Na soupeře jsme byli od trenérů skvěle připraveni,“ narážel kapitán sešívaných Václav Vyleta na taktické pokyny trenérů, které před zápasem dostali.

„Do 25. minuty jsme hráli skvěle, kdy jsme mohli přidat ještě nějakou branku a zápas by byl jiný. Soupeře jsme do ničeho nepouštěli a zápas se hrál, tak jak jsme chtěli,“ chválil si průběh duelu. Jenže pak přišlo jedno zaváhání v obraně, a bylo z toho vyrovnání. Po změně stran pak přišel další úder Motorletu, který šel do vedení 2:1.

V podstatě stejná písnička jako na Bohemce, zlobil se po Motorletu Geňo

„O půli jsme si něco řekli, ale když dostaneme gól ve 46. minutě, tak je to špatně,“ zlobil se kapitán Slavie. „Po gólu, jsme se hnali za vyrovnáním, ale bohužel marně. Naopak jsme inkasovali ještě dvě branky,“ podotkl ještě k zápasu Vyleta.

Slávisté tak zažívají v jarní části hodně těžké časy. „Je hrozné, že to, co nás zdobilo, tedy málo inkasovaných branek, tak teď za dva zápasy jsme jich obdrželi devět,“ smutně poznamenal. „Tohle se nesmí stávat a je teď jen na nás, jak se k tomu postavíme. Věřím, že kádr máme dost silný na to, abychom se opět zvedli a začali získávat body," věří kapitán v obrat v následujících kolech.