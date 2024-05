Ten v podzimní bitvě, kterou Slavia opanovala v poměru 2:1, obstaral vítěznou trefu. „To byla taková shoda náhod, měli jsme v tu chvíli dost hráčů mimo hru. Očekávám, že určitě nenastoupím,“ vracel se k podzimní výhře kouč Varů. Po výhře nad Cábelíky čeká Slavii další bitva v cestě za záchranou, na stejné vlně se však veze i Vltavín.

Slavia zvládla bitvu jara. Cábelíky srazila dvěma góly v závěru

„Tohle jsou zápasy, o kterých rozhoduje mentální nastavení hráčů, rozhodně bude důležitý vstup do zápasu,“ přemítá Geňo, co by mohlo v duelu rozhodovat. A půjde o hodně, což ví i zkušený kormidelník ze západu Čech. „Situace je taková, že při sestupech je důležité vědět, co se děje i v béčkové skupině ČFL, momentálně se hraje o každý gól,“ doplnil.