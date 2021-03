Taktika karlovarského trenéra Mariána Geňa zněla před zápasovou bitvou jasně, udržet co nejdéle nulu vzadu, vzala za své hned v úvodu duelu.

„První půle byla z naší strany hrůznostrašná, my jsme prakticky byli všude pozdě, úplně se nám to všechno sesypalo,“ zklamaně se vracel k nepovedenému vstupu do osmifinálové bitvy trenér karlovarské Slavie Marián Geňo.

A nebylo divu. Jeho tým inkasoval už ve třetí minutě, když se ze značky pokutového kopu prosadil Traoré.

Pražanům po vstřelené brance na hřišti narostli křídla a hosty z Karlových Varů zavřeli na jeho polovině. S tím přišly na pořad i další branky, o které se postupně podělili Višinský a Lingr.

K tomu pak přidal další dvě trefy Tecl, a s varskou Slavií to nevypadlo vůbec dobře, ale ve 42. minutě se dočkala gólové radosti i ona. Vůbec první útok varského týmu v duelu, přetavil v branku z hranice dvaceti metrů Zdeněk Skala. Tečku za prvním poločasem však udělali domácí, přesněji Tecl, který dosáhl již v první pětačtyřicetiminutovce na hattrick.

Karlovarská Slavia skončila v osmifinále MOL Cupu, když podlehla pražské Slavii 3:10.Zdroj: FC Slavia Karlovy Vary

I po změně stran udávala tempo hry pražská Slavia, která navýšila své vedení po brance Lingra na šestigólový rozdíl. Karlovy Vary však statečně bojovaly, a za to byly odměněny, když v 53. minutě udeřil úspěšnou hlavičkou po rohovém kopu Vokáče Tůma.

Poté přidal svou druhou trefu mladíček Višinský a v 65. minutě si vstřelil vlastní branku karlovarský obránce Brabec. Varská Slavia se dočkala v závěru duelu i třetí trefy, kterou po kombinaci s Vokáčem brankově zúročil Fencl.

Definitivní tečku za zápasem udělal čtyři minut před koncem kanonýr zápasu Tecl, který si na střelecký účet připsal čtvrtou přesnou trefu. „Já si cením toho, že jsme se ve druhé půli trochu zvednout, a dokázali dát tři góly. To asi na Slavii dlouho nikdo nedal, ale na druhou stranu deset jich taky asi nikdo na Slavii nedostal,“ dodal k hodnocení zápasu Geňo.

SK Slavia Praha – FC Slavia Karlovy Vary 10:3 (6:1). Branky: 3. Traoré (PK), 24.a 58. Višinský, 26. a 50. Lingr, 34., 38., 45. a 86. Tecl, 65. vlastní Brabec – 42. vlastní Masopust, 53. Tůma, 84. Fencl. Rozhodčí: Petřík – Váňa, Hurych. Bez diváků.

SK Slavia Praha: Stejskal – Masopust, Kúdela, Kačaraba, Oscar – Traoré – Lingr, Beran, Rigo, Višinský – Tecl (stř. Ševčík, Hilál, Zima, Nikl, Samek).

FC Slavia Karlovy Vary: Chára – Brabec, Pěkný, Tůma – Jáša, Dubička, Prágr, Skala, Vyleta – Maňák, Vokáč (stř. Fencl, Touré, Hudec, Shorný, Mašata).