„Pro nás zlaté body,“ narážel trenér karlovarské Slavie Robert Žák na dvoubodový zisk svého týmu. A nebylo divu. Slavia uhrála s Rakovníkem nejprve nerozhodný výsledek 2:2 a poté uspěla v penaltovém rozstřelu.

„V prvním poločase jsme hráli zodpovědně zezadu a vytvořili si i tři čtyři brankové příležitosti, které jsme však nedokázali gólově zúročit. Po naší špatné malé domů pak mohl skórovat Rakovník, ale taktéž vyšel naprázdno,“ vracel se Žák k prvnímu poločasu, který branky nepřinesl. To ve druhém padly branky čtyři.

„Ve druhém poločase se začal lámat chleba. My jsme inkasovali první branku po závěru před naší brankou, ale dokázali jsme rychle odpovědět, když se po skvělé akci prosadil Alex Kuffour,“ podotkl Žák k vyrovnávací brance Slavie.

A pro šešívané bylo ještě lépe, když je poslal do vedení Pavel Maňák. „Vokáč zatáhl balon po pravé straně, následný centr pak před Procházku propadl k Maňákovi a ten skóroval,“ pochvaloval si trenér Slavie. Rakovník poté vrhl všechny své síly do útoku. „Domácí si vytvořili tlak, a nakonec vyrovnali z pokutového kopu,“ smutnil Žák. Do konce utkání se již nic podstatného nezměnilo, a Slavia tak dosáhla na velmi cenný bod. K tomu pak přidala druhý, po penaltové loterii, ve které zářil brankář Jiří Chára.

„Jsme rádi, že jsme utkání zvládli, urvali hodně cenné dva body, je to pro nás povzbuzením do dalších utkání,“ dodal k utkání Žák.