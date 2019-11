„Hodně nás zbrzdila branka z pokutového kopu,“ narážel trenér karlovarské Slavie na inkasovanou branku z 9. minuty, kterou měl na svědomí po penaltovém zákroku Josefa Hudce plzeňský úspěšný exekutor Jonáš Vais.

„Do utkání jsme šli s danou taktikou, kterou jsme však museli po inkasované brance pozměnit,“ smutně poznamenal k neúspěšnému vstupu do utkání Žák.

Podruhé se hráči plzeňské Viktorie radovali ze vstřelené branky na drahovické umělce v 19. minutě, kdy se zapsal do střelecké listiny Pavel Hezoučký. „Po první brance jsme potřebovali doplňovat na hrotu Procházku a z toho vznikl druhý gól soupeře,“ zklamaně popisoval dění v úvodní dvacetiminutovce Žák. Slavia i přes dvoubrankové manko bojovala a byla odměněna, když ve 37. minutě vstřelil kontaktní branku Jiří Procházka, který snížil na rozdíl jedné branky.

„Pro nás to byla důležitá branka, která nás navrátila zpět do zápasu,“ pro změnu si pochvaloval trenér Slavie. Jenže vstup do druhého poločasu opět měli lepší hosté z Plzně, za které se podruhé trefil v utkání Pavel Hezoučký, to se psala 64. minuta.

„Bohužel jsme nezachytili brejkovou situaci, ze které jsme inkasovali, a museli opět dohánět dvoubrankové manko,“ podotkl k třetí obdržené brance Žák. Jeho tým však nesložil zbraně a dál bojoval. „V závěrečné desetiminutovce jsme soupeře přitlačili a byla jen otázka času, kdy vstřelíme branku,“ narážel Žák na druhou branku svého týmu, kterou obstaral z přímého kopu v 82. minutě Jiří Procházka.

„Byla velká škoda, že jsme v poslední minutě nevyužili přímý kop, který zneškodnil Kalinovi brankář Plzně, určitě jsme mohli pomýšlet za odvedený výkon na bodový zisk. Hráči se prali o výsledek do poslední minuty,“ upozorňoval Žák. Jeho tým tak po patnáctém kole podzimní části v třetiligové tabulce přezimuje na předposlední pozici s čtrnáctibodovým ziskem. „S nadsázkou více než porážka s Plzní nás mrzí, že v závěrečném kole bodovali naši konkurenti, kteří nás v tabulce přeskočili,“ připomněl Žák bodové zisky Hostouně či Benešova, které Slavii poslaly na patnáctou příčku Fortuna ČFL.

I přesto zanechali sešívaní v západočeském derby velmi dobrý dojem. „Rezerva Plzně patří mezi nejlepší čtyřku naší soutěže, což i potvrdila, ale ani my jsme nezůstali pozadu, je jen škoda, že jsme nedosáhli na nějaký bod. Diváci byli skvělí, za což jim patří velký dík, už jen za jejich velkou podporu během celé podzimní části,“ dodal závěrem Žák.