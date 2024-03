A výběr z lázní nečeká nic lehkého, jelikož Jihočeši v jarní části dosáhli ve čtyřech duelech na osm bodů. „Vstup se Táborsku velmi povedl, a troufnu si říct, že to není náhoda. Celkově jim to velmi dobře funguje, vždyť i áčko hraje o postup do první ligy. My si budeme muset dát pozor zejména na začátek zápasu, od toho se bude vše odvíjet,“ míní karlovarský trenér.

PODÍVEJTE SE: Bodové jarní tažení varské Slavie utnul Písek

Slávisté však dokázali již v jarní části z půdy silných rezerv odvézt cenný bodový zisk. „Je důležité přivézt i nějaké body z venku, jen škoda, že jsme je teď s Pískem nepotvrdili, kdy jsme je soupeři prakticky všechny odevzdali,“ zklamaně se vracel Geňo k domácí prohře 0:2.

„Když jsme jeli na Duklu a Bohemku, tak jsem říkal, že bod by byl úspěch. Nakonec jsme z obou zápasů odjížděli trošku smutní, že jsme nevyhráli, protože to bylo v našich silách. Chceme být sebevědomí, ale zároveň pokorní, každý bod v této soutěži má svoji váhu,“ doplnil k duelu s Táborskem Geňo.