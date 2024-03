„Pro nás potvrzení bodu z Dukly, čtyři body ze dvou zápasů je pro nás na začátku jara úspěšný počin,“ chválil si po utkání úspěšný start do druhé části Fortuna ČFL trenér Slavie.

Tomu udělal již na začátku radost John Alozie, který ve 4. minutě po rohovém kopu otevřel skóre duelu. Vedení udržel tým z lázní do 10. minuty, to se za Motorlet zapsal do střelecké listiny ze značky pokutového kopu Miroslav Stoch. Po obrátce stran navrátil Varům vedení Václav Vyleta, který skóroval taktéž z pokutového kopu. Jenže Motorlet dokázal smazat manko v 90. minutě, kdy se podruhé gólově prosadil Miroslav Stoch.

Slavia brala v Satalicích bod. Mohli jsme zápas dovést k výhře, smutnil Bulíček

Slávisté však dokázali v nastaveném čase strhnout výhru na svou stranu, když si vítěznou trefu připsal na konto mladíček Sebastian Horník. „Dostali jsme se rychle do vedení a krom chvíle, kdy soupeř vyrovnal, čímž nás tím trošku dostal dolů, tak si myslím, že vítězství bylo zasloužené,“ přidával k první jarní výhře Geňo. Slavia tak přihodila na třetiligový účet v jarní části již čtvrtý bod.

„Momentálně nás zdobí poctivá a organizovaná hra, to jsme se převedli už v přípravě, stále je, ale ještě na čem pracovat, nesmíme usnout na vavřínech,“ poukazoval karlovarský kormidelník. A ví, o čem mluví. V 18. kole Fortuna ČFL čeká tým z lázní další náročná šicht, když se představí v neděli 17. března od 10.15 v Praze s rezervou Bohemians.