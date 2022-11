Dohra aféry z Karlových Varů: rozhodčí má problém, sponzor je v šoku

„Máme za sebou z obou stran velmi bojovný zápas. Dukla prokázala velkou kvalitu na míči, ale my jsme se jí dokázali svými zbraněmi vyrovnat,“ vracel se k závěrečnému podzimnímu vystoupení v třetiligové soutěži trenér Baníku Miloslav Janovský. „Nepustili jsme ji do moc brankových situacích,a když už se to Dukle povedlo, Pavel Hrabačka vytáhl fantastické reflexy,“ připomněl parádní výkon sokolovského brankáře, který svými zákroky doháněl domácí družinu k šílenství. Nakonec o vítězi rozhodla 58. minuta, to obstaral jedinou trefu duelu obránce Sokolova Lukáš Václavík.

„Celkově musím konstatovat, že se potkala dvě mužstva sice z konce tabulky, ale předvedená hra tomu neodpovídala,“ upozorňoval Janovský. Pro Sokolov to tak byla úspěšná podzimní tečka, která ho přiblížila týmům před sebou. I když mu patří v tabulce poslední, šestnáctá příčka, na klidný střed tabulky ztrácí pouhých sedm bodů.

„Ty tři body jsou odměnou hráčům a klubu za jejich trpělivost a vytrvalost v těžkém fluktuačním období, kterým si Baník už tři roky prochází,“ podotkl Janovský.Sám ale ví, že před jeho týmem je stále moře práce, obzvlášť v cestě za záchranou v třetiligové soutěži.

„Třináct získaných bodů není žádná sláva, ale vzhledem k tomu, že polovina mužstva nezná ani příjmení svého spoluhráče, je to slušný výsledek,“ narážel závěrem Janovský na pohyby hráčů během podzimní části, kdy si nestačilo ještě vše pořádně sednout.