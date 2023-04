/DERBY/ Po parádním podzimu, ve kterém karlovarská Slavia brala v áčkové skupině Fortuna ČFL osmou příčku, v jarním pokračování bodově strádá, když se postupně propadla před pátečním derby až na dvanáctou příčku.

Na góly Jaroslava Červeného (vlevo), budou hráči karlovarské Slavie v derby se Sokolovem hodně spoléhat. | Foto: Daniel Seifert

„Ano, bohužel je to tak,“ uznává slávistický útočník Jaroslav Červený, že to není ve druhé části soutěže ze strany jeho týmu povedené vystoupení. A není divu. Karlovarská družina dosáhla v jarní polovině třetiligové soutěže na jednu výhru, dva nerozhodné výsledky a čtyři prohry.

„Zápasy se nám nedaří výsledkově, ale že bychom to nezvládali herně, to si nemyslím, když jsme odehráli mnoho vyrovnaných zápasů,“ upozorňoval Červený, že po herní stránce to není vůbec špatné. Naposledy sešívaný propadli bodově na půdě rezervy pražské Dukly, kde prohráli 0:2. „Odehráli jsme vyrovnaný první poločas, ale ve druhém poločase se nám vymstili drobné chyby, které soupeř bohužel potrestal. Přesto jsme v závěru měli šance na zdramatizování zápasu, ale nepodařilo se nám vstřelit kontaktní gól,“ zklamaně se vracel ke čtvrté jarní prohře kanonýr Slavie.

A aby toho nebylo, tak tým z lázeňského města trápí od úvodu jara velká absence, která se promítá i do zápasů, když několikrát museli zaskočit na hřišti také trenéři Slavie. „Na konci zimní přípravy to vypadalo, že budeme všichni připraveni, ale opět nás začala trápit zranění. Kluci, kteří jsou na marodce, nám samozřejmě velice chybí a věřím, že se co nejdříve dají do kupy a ještě do konce sezony pomohou,“ přeje si návrat klíčových hráčů zpět do herního procesu.

„Co se týče trenérů, tak zaplať pánbůh za ně, že nám ještě stále mohou v zápasech pomoci a zaskočit za nějaké zraněné hráče. Očividně ještě nepatří do starého železa,“ chválil si vytáhlý snajpr výkony trenérů Mariána Geňa či Martina Psohlavce, kteří stále prokazují své fotbalové kvality.

Teď má před sebou Slavia dlouho očekávané derby se Sokolovem. „Na derby se samozřejmě všichni těšíme a věříme, že Baníku vrátíme porážku z podzimu,“ připomněl Červený podzimní prohru 1:3 na půdě Sokolova. Oproti Slavii zažil Baník hodně nepovedený podzim, navíc v jarní části sice vyhrál pouhé dva zápasy, ale dostal se zpět do hry o záchranu v soutěži, když na Vary ztrácí šest bodů.

„Sice je Baník poslední, ale od 8. až do 16. místa činí rozdíl mezi týmy sedm bodů, což ukazuje, jak je soutěž hodně vyrovnaná,“ vypočítával Červený. V každém derby se však postavení či výkony týmy mažou. „Předpokládám, že zápas bude vyrovnaný,“ přemítal útočník Varů, co přinese páteční bitva. „Bude to boj o každý kousek hřiště,“ má jasno. V sázce bude nejen trůn fotbalového vládce Karlovarské kraje, ale především důležité body, které oba týmy potřebují jako sůl.

„Je to zápas o šest bodů,“ dobře ví slávistický čahoun. „Pokud vyhrajeme, v což samozřejmě věřím, tak se nám bude rozhodně lépe dýchat a lépe pracovat ve zbytku sezony,“ zamyslel se. Pokud však sešívaní zápas nezvládnou, bude je dělit od poslední příčky pouhé dva body.

„Nechci se bavit o záchraně, jelikož si myslím, že máme na to hrát v první polovině tabulky. Je před námi ještě spousta zápasů, kde ve vzduchu visí mnoho bodů, které můžeme posbírat,“ odmítá Červený černý scénář, i kdyby se Slavii v derby nedařilo.

O motivaci tak mají v Karlových Varech postaráno, obzvlášť, když jde o ostře sledované derby. „Každý zápas chceme vyhrát a posouvat se v tabulce výše. Vzhledem k tomu, že teď je to ještě derby, tak motivace bude rozhodně ještě větší,“ vzkazuje Červený do Sokolova.

V posledním derby se Sokolovem, které Slavia odehrála na své umělce v Drahovicích, slavila výhru 5:1. „Rozhodovat bude první gól, a také standardní situace. Pomoci by nám také mohl povrch v Drahovicích. Jak všichni víme, tak trénujeme a hrajeme na umělé trávě, na kterou jsme zvyklí. To by mohlo hrát v náš prospěch,“ přemítal Červený, co by mohlo jeho týmu hrát do karet. Spoléhat sešívaní budou také na své fanoušky.

„Naši fanoušci jsou nejlepší v soutěži, jejich přízně si vážíme a děkujeme. Jsou pro nás dvanáctým hráčem. Pevně věřím, že na stadion si jich najde cestu velký počet a bude to opět skvělá atmosféra,“ přeje si Červený plný dům. A jaký výsledek by autor jedenácti třetiligových zásahů bral? „Výsledek si netroufnu tipovat, ale uděláme vše proto, aby všechny body zůstaly v Karlových Varech,“ dodal závěrem Červený.