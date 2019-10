Potřebuje body jako sůl! Prozatím jich má po jedenácti odehraných kolech na účtu skromných devět, za což jí náleží čtrnáctá příčka. O víkendu pak mají hráči z města minerálních pramenů před sebou výjezd, když je třetiligový los nasměroval na půdu Králova Dvora.

„Opět nás nečeká lehké utkání, ale chceme potvrdit zlepšené výkony z posledních utkání a přenést je i do utkání s Královým Dvorem,“ přeje si předseda karlovarské Slavie Stanislav Štípek. I když Slavia herně nepropadá, na body to prostě nestačí, a tak musí notně bodovat. „Musíme uspět, a začít vozit bodyi ze hřiště soupeře, i když tentokrát do bude opravdu těžké,“ dobře ví Štípek. V dresu Králova Dvora hraje například i Jakub Blažek, který dříve oblékal dres Sokolova, Karlových Varů a naposledy Mariánských Lázní. „Soupeř má kvalitní tým, o čemž vypovídá i postavení v tabulce, ale my nemáme co ztratit, můžeme jen získat,“ vypočítává předseda karlovarského klubu. V jedenáctém kole se navíc Králův Dvůr postaral o senzaci, když klopýtl na půdě předposlední Hostouně, kde prohrál 1:2. „Teď hraje Králův Dvůr doma a před svými fanouškyv šesti odehraných kolech ještě neprohrál, takže, jak jsem řekl, bude to těžké, ale popereme se o to, k dispozici bude kompletní kádr,“ dodává Štípek.