Kvůli pandemii koronaviru totiž byla Fortuna ČFL předčasně ukončena a sešívaní v ní skončili na dvanácté příčce, s tím přišlo na řadu i omezení v tréninkovém procesu. Nucené volno však skončilo a Slavia se navrátila zpět. V úterý se sešli hráči na stadionu v Drahovicích k prvnímu pocovidovému tréninku.

A hned na seznámení přišla první důležitá změna. U lázeňského týmu překvapivě skončil trenér Robert Žák a David Vácha. „Chtěli jsme udělat změnu, tak jsme se dohodli na ukončení spolupráce,“ vysvětlil předseda karlovarské Slavie Stanislav Štípek, proč klub z lázní rozvázal spolupráci s trenérem Žákem a asistentem Davidem Váchou. Po necelých dvou sezonách tak Žák dvakrát naplnil cíl, který měli sešívaní v podobě záchrany v ČFL. Napomohla tomu však i souhra náhod, když poprvé se předčasně odhlásily z třetiligové soutěže Jirny, podruhé pak zasáhla vyšší moc, když soutěž byla předčasně ukončena. „Asi to máme nějak posichrované, už nevím, co by se mělo stát,“ narážel s nadsázkou a s úsměvem Štípek na neobvyklé situace a hned přidal cíl pro nový ročník. „Určitě chceme v nové sezoně hrát mimo sestupové pásmo, ale uvidíme, jak vše dopadne.“ Napomoci by tomu měl i nový asistent Martin Bulíček. „K týmu jsme chtěli někoho z regionu a Martina fotbal baví, rád trénuje a chce se i nadále učit,“ poukazuje Štípek na přechod hornoslavkovského rodáka do Slavie. Prozatím však zůstává nevyřešena otázka hlavního trenéra. „Je to ještě čerstvé, ale pro ČFL již potřebujete zkušeného trenéra, plného elánu, a takového chceme k týmu přivést,“ prozradil předseda Slavie.

Prozatím povedou A-tým Martin Bulíček společně s Josefem Němcem. „Trénovat bude tým třikrát v týdnu a uvidíme, v jakých cyklech to bude, jelikož letní příprava bude tentokrát delší než ta zimní,“ připomněl Štípek dlouhou pauzu, která po předčasném ukončení sezony na týmy dopadla.

Kádr zůstane vesměs stejný. „Začneme se stejným kádrem, jako tomu bylo před startem jarní části. Časem pak uvidíme, kdo bude i nadále u nás pokračovat a kdo odejde. To se týká i Sokolova, který si může stáhnout své kmenové hráče, ale to je prozatím velkým otazníkem,“ uzavřel šéf Slavie.