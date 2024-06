„Rezerva Budějovic hraje opravdu dobrý fotbal. I začátek jara zvládla dobře, teď ji trošku došel dech, prohrála šestkrát v řadě, ale třeba minulý týden na Slavii 4:5, kde odehrála krásný zápas. Má mužstvo delší dobu pohromadě, osobně se mi její pojetí fotbalu líbí,“ chválil sobotního soupeře trenér Karlových Varů.

Sám, ale ví, že to může být na dlouhou dobu poslední duel mezi třetiligovou smetánkou. Na jihu Čech totiž musí bezpodmínečně zvítězit za tři body, jestli chce udržet alespoň teoretickou šanci na záchranu v ČFL.

„Mačkáme ze sebe co se dá. Víme, že jedině výhra nám dává teoretickou šancí k záchraně,“ je si vědom Geňo. I přes výhru se však Slavia nemusí v třetí lize udržet, když svůj osud nemá ve svých rukou.

„To máte pravdu, ale vzhledem k posledním výsledkům za poslední měsíc jsou naše šance opravdu minimální, přesto stále věříme v zázrak,“ neztrácí Geňo naději na udržení třetiligové příslušnosti. Zraky slávistického výběru směřují zejména k béčkové skupině. Tam stále hrají o záchranu Živanice či rezerva Mladé Boleslavi. Nic jistého však nemá ještě ani Česká Lípa. I přesto, jsou tyto týmy záchraně podstatně blíže, zatímco Karlovým Varům se hodně vzdálila, i přesto tam je stále jiskra naděje.

„Bohužel, je to tak, jak říkáte. Obě skupiny jsou strašně vyrovnané, všechny týmy měly spočítané kolik bodů jim k záchraně stačí a taky ty potřebné body udělaly. Ale to se nedá nic dělat, měli jsme si to uhrát sami,“ krčil rameny Geňo.

Pokud však Živanice a béčko Mladé Boleslavi a Česká Lípa budou nějakým způsobem bodovat, zamíří karlovarská Slavia do divize, jelikož je prozatím nejhůře postaveným týmem obou skupin.

„Jak už jsem řekl na začátku, my se snažíme vymáčknout z mužstva maximum a řekl bych, že se nám to daří. Nemračíme se na sebe, naopak se snažíme držet pozitivní atmosféru. Samozřejmě si všichni uvědomujeme, že nejsme v tabulce tam, kde bychom chtěli být, ale to fotbal bohužel někdy přináší,“ doplnil závěrem Geňo.