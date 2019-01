Karlovy Vary – Sezona 2017/2018 byla pro trenéra Karla Tichotu a A-tým FC Slavia Karlovy Vary úspěšná.

Trenér Karel Tichota. | Foto: Deník / Seifert Daniel

Tým po sestupu z České fotbalové ligy čeřil čtyři roky vody divize, s cílem návratu do třetí nejvyšší fotbalové soutěže Česka, úspěšně.

„Po sestupu jsme se vždy v divizi pohybovali na horních příčkách a čtvrtou sezonu jsme proměnili v návrat do České fotbalové ligy,“ narážel Karel Tichota na postupovou loňskou sezonu, kterou si jeho tým zaslouženě užil dosyta. Do třetiligové soutěže naskočili sešívaní s nejmladším kádrem, bez větších zvučných posil, a navíc bez kanonýra Martina Psohlavce, který dal přednost zahraničnímu angažmá. Cíl byl jasný, zachránit soutěž.

Mladíci Slavie i přesto zvládli úvod podzimní části velmi dobře, když v sedmi duelech dosáhli na skvělých deset bodů, čímž řádně namlsali nejen své fanoušky.

„Jsme rádi, že jsme zachytili začátek soutěže, ale ještě nás čekají hodně náročná a důležitější utkání,“ krotil bodovou euforii po zdařilém vstupu do podzimní části ČFL Tichota. A věděl, o čem mluví. Poté totiž jeho tým již bodově jen paběrkoval a to se odrazilo i na umístění týmu v podzimní tabulce, když nakonec se sedmnácti body skončil na šestnáctém místě, s náskokem dvou bodů na poslední příčku. „Závěr podzimu nám nevyšel podle našich představ, a tak se dalo čekat, že přijde nějaká změna,“ poukazoval Tichota.

A přišla. Po čtyřech a půl letech se Tichota rozloučil s A-týmem, když jeho místo v pozici hlavního trenéra zaujal Daniel Drahokoupil.

„U týmu už jsem dlouho, tak snad hráčům tato změna prospěje a přinese potřebný nový impuls,“ přemítal Tichota. Ten spojil svou trenérskou anabázi především s lázeňským týmem, kde koučoval celých třináct let. „Jsem rád, že jsme naplnili cíl, navrátit se do ČFL. Sice sedmnáct bodů po podzimu není extra základ, ale věřím, že to hráči zvládnou a zachrání se,“ přeje si Tichota.

Po zkušeném trenéru však záhy sáhl sokolovský Baník, a tak se Tichota přesunul do města uhlí, kde se stal novým vedoucím trenérem sportovního centra mládeže (SCM) a zároveň hlavním trenérem dorostenecké kategorie U16. V prvních měsících se bude seznamovat s chodem jednotlivých úseků sokolovského klubu, hlavním cílem jeho působení v Baníku bude zvýšení celkové úrovně všech dorosteneckých kategorií.

„Nabídek jsem měl několik, ale Sokolov měl dlouhodobý zájem, takže jsem nabídku přijal, pro mě je to nová výzva,“ dodal závěrem Tichota.