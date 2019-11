Slávisté totiž potřebují v závěru podzimní části body jako sůl. Na drahovické umělce sešívaní nakonec udolali nepříjemný Benešov, který porazili v poměru 3:2, když během duelu museli odvracet nepříznivý stav.

„Hrálo se o šest bodů, proto je vítězství pro nás hodně důležité, zlaté body,“ s úsměvem se vracel ke druhé vítězné radosti Slavie v podzimní části trenér Robert Žák.

I vstup do utkání měla oproti soupeři lepší Slavia, která navíc šla již ve 2. minutě po trefě Tomáše Holíka do vedení. „Do utkání jsme vstoupili velmi dobře, když jsme navíc dali rychlou branku a vytvořili si další dvě gólové šance. Jenže poté soupeř využil dva rychlé brejky, během kterých dvakrát skóroval, a my byli jako opaření,“ popisoval dění v prvním dějství Žák.

Po změně stran však Slavia nesložila zbraně, naopak. Bojovala, za což byla odměněna dvěma góly Alexe Kuffoura a Tomáše Holíka, kterými otočila vývoj zápasu ve svůj prospěch. „Do druhého poločasu jsme pozměnili rozestavení a to se odrazilo i na dění na hřišti, kdy jsme soupeře začali aktivně napadat již v rozehrávce a z toho pak vytěžili dvě branky,“ přiblížil dění ve druhém poločase karlovarský trenér. Slavia tak dosáhla na cennou výhru. „Nesmírná radost z výhry, pro nás jsou tyto body zlaté,“ dodal Žák.