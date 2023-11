/FORTUNA ČFL/ Bez několika opor zamířila karlovarská Slavia k západočeskému derby do Plzně v rámci 14. kola Fortuna ČFL A. V bitvě s rezervou plzeňské Viktorie podala sympatický výkon, ale opět ztratila zápas až v samotném závěru, kdy přišla o bodový zisk, čímž prohrála nejtěsnějším rozdílem 1:2.

Karlovarská Slavia nestačila na rezervu Viktorie Plzeň, které podlehla 1:2. Ilustrační foto. | Foto: Daniel Seifert

Skóre západočeského derby otevřel již v 5. minutě plzeňský Jindřich Nováček, který s pomocí teče karlovarského hráče poslal střelou z hranice šestnáctky domácí do vedení.

V 19. minutě zužitkovali sešívaní presink u šestnáctky Plzně, kdy Maňák atakoval Čiháka a plzeňský stoper nedokázal balon odkopnout do bezpečí. Naopak míč zůstal v šestnáctce domácích, kde si ho našel Vasil Markovych a srovnal ukazatel skóre na 1:1.

„Na rychlý gól domácích jsme dokázali odpovědět. Obrázek zápasu byl po celý zápas stejný, Plzeň víc držela míč, my dobře vykrývali prostory a do větších šancí jsme ji nepouštěli,“ poukazoval po utkání karlovarský trenér Marian Geňo.

V 87. minutě však plzeňská rezerva strhla derby na svou stranu, když nejprve hráči Slavie neuspěli při svém útočném snažení v šestnáctce domácích, když následně po rychlém přečíslení obstaral vítěznou trefu po famózní příhře Tomáše Vacha střídající Pavel Hašek.

„Ve třetím zápase po sobě jsme přišli o dobrý výsledek v samotném závěru utkání,“ krčil rameny karlovarský kouč. „Bohužel, teď už musíme koukat na poslední domácí zápas s Budějovicemi, který odehrajeme v pátek večer,“ narážel Geňo na závěrečné vystoupení v podzimní části, které jeho svěřenci odehrají na drahovickém stadionu.

„Je potřeba dát zraněné hráče dohromady, když proti Plzni nám chyběli Červený, Horník, Žilák a Gedeon. Musíme pro vítězství udělat maximum a hlavně hrát zodpovědně celých devadesát minut plus nastavení,“ nabádá Geňo před důležitou bitvou.

„Věřím, že nás přijde podpořit co nejvíce fanoušků, opravdu to teď moc potřebujeme, tabulka je strašně vyrovnaná a my zkrátka potřebujeme udělat tři body,“ doplnil závěrem trenér Karlových Varů.