Od té doby uplynulo několik měsíců, během kterých zaznamenal nejen drahovický areál několik zásadních změn. V exkluzivním rozhovoru Deníku jsme si nejen o změnách, ale i mládeži či hlavním týmu povídali s předsedou klubu.

Můžete nám přiblížit aktuální situaci v klubu?

V klubu máme tři pilíře, a to mládež, A-tým a areál v Drahovicích. Každý rok se nám daří se posunout v každém z těchto pilířů a máme z toho radost, ale pořád nejsme spokojení a chceme víc.

Nelze si nevšimnout změn, které jsou ve fotbalovém areálu v Drahovicích viditelné. Jaké další úpravy máte ještě v plánu?

Po letech stagnace se nám za poslední roky podařilo zlepšit zázemí a vzhled areálu. Velký dík patří městu Karlovy Vary, které nám v tomto směru moc pomáhá. Důležitá je i pravidelná údržba areálu. V příštím roce chceme vybudovat další tréninkovou plochu v areálu. Opět o něco zlepšit prostory pro diváky na tribuně a celkově mít areál o něco hezčí a co nejvíce využitelný.

Mládež je ve fotbalovém světě obecně hodně diskutovaným tématem. Slavie si na nedostatek dětí ale nemůže stěžovat, souhlasíte?

Ano, máte pravdu, práce s mládeží je hlavním naším pilířem, ostatně jako u většiny sportovních klubů. Dětí máme opravdu dostatek a pořád se hlásí další, když nejmladším je čtyři, pět let. Od deseti let hrají naše děti úspěšně republikové soutěže. Během školního roku máme pravidelné tréninky ve školkách, školách a družinách, takže o děti opravdu nemáme nouzi, a to máme radost.

Jak je to v A-týmu? Dá se v ČFL spoléhat jen na své vlastní odchovance, nebo je potřeba hledat i další posily?

Snažíme se, aby jádro našeho týmu bylo poskládané z hráčů z Karlových Varů a blízkého okolí, a dá se to. Každý rok se snažíme doplnit náš tým o jednoho dva hráče ze zahraničí.

Velký boom pak zažívá Slavia v dívčí kategoriích…

Ženský a dívčí fotbal má budoucnost. Po tom, co se nám podařilo pokrýt kompletně chlapecký fotbal, tak dalším naším cílem je vybudování fungujícího dívčího fotbalu v našem klubu. Nově budou hrát děvčata 2. ligu starších žákyň a 1. ligu starších přípravek.

Mohl byste přiblížit jednotlivé fotbalové kategorie v klubu?

V přípravkách se snažíme probudit v dětech lásku ke sportu a k fotbalu. Dát prostor co největšímu počtu dětí z Karlových Varů a to se nám daří. V žákovských kategoriích už naše týmy hrají žákovské ligové soutěže, a protože máme Sportovní středisko mládeže, tak naše družstva doplňujeme o šikovné děti z blízkého okolí. Na konci žákovského věku odejdou některé děti zkusit štěstí do ligových klubů, letos jich bylo pět, a ti, co zůstanou, hrají v dorostu nadále republikové soutěže a měří svoje síly s velmi kvalitními soupeři. Velmi důležitý u hráčů je přechod z mládežnického do dospělého fotbalu a od toho u nás v klubu máme B-tým, který hraje krajský přebor mužů. Tam točíme dorostence, aby si zvykli na dospělý fotbal, a díky tomu jsme na jaře vyzkoušeli, myslím, že celkem sedm dorostenců v mistrovských utkáních našeho áčka ve třetí lize.

Můžete tedy prozradit, jaké sportovní cíle nastavilo vedení klubu pro právě probíhající sezonu?

Pro třetiligový A-tým je cíl hrát v horní polovině tabulky, v družstvech mládeže zapojit co nejvíce dětí a hrát opět důstojnou roli ve všech republikových soutěžích.