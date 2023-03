Březová chce zabojovat o první pětku

/FOTBAL/ Dalo by se říci, že březovská Olympie zažila ve Fortuna divizi B parádní podzim. Sedmá příčka by tomu také nasvědčovala. „Hodnotím naše umístění jako dobrou výchozí pozici do jarní části. Určitě nebereme sedmou příčku jako něco světoborného, ale také nic hrozného,“ říká s odstupem času březovský trenér Petr Schneider.

Petr Schneider, trenér FK Olympie Březová. | Foto: Daniel Seifert