A papírovým předpokladům odpovídal úvod zápasu. Začalo se sice z obou stran opatrně, ale již ve 4. minutě „vyplaval“ v úvodní šanci utkání hostující Kopta, jeho nebezpečný pokus však dobře zneškodnil březovský gólman Martinec.

V 7. minutě se potom ocitl v dobré pozici pro změnu mostecký Štefko, ale naštěstí křížnou střelou zleva minul branku Olympie.

Ve 14. minutě vysunul pro změnu exsokolovský Glaser znovu na Koptu, ten v rychlém protiútoku volil před přihrávkou střelu a domácí musel opět podržet Martinec.

Březová se snažila o odpověď, především přes agilního Vaněčka, hrála se slušná fotbalová partie.

To platilo do 20. minuty. Poté hlavní sudí Hessová nařídila za faul na Glasera pokutový kop a Nobst poslal s přehledem Severočechy do vedení 0:1.

Vstřelený gól favorita a také vytrvalý déšť zápasu spíše uškodily.

Přesto se bylo dál na co koukat. V závěru poločasu domácí hosty dokázali přitlačit před jejich branku a po zákroku na Kursu se hodně zlobili, tady se ale penalta nepískala.

Ani po přestávce se žádný zvrat nekonal. „I za nepříznivého stavu jsme se snažili, ale prostě se nám dnes nedařilo,“ okomentoval dění na hřišti březovský trenér Petr Peterka.

V 58. minutě pak pojistil vedení hostů Kováč a v 79. minutě stanovil konečnou podobu výsledku Vepřovský 0:3. „Skóre odpovídá hře,“ hodnotil kouč Březové.

„Celkově jsme do utkání nevstoupili nejhůře, ale postupem času se ukázaly soupeřovykvality a začal nás přehrávat, držel balon, získával odražené míče. K tomu jsme ještě začali kazit přihrávky, takže hosté začali na hřišti dominovat,“ přiznává Petr Peterka.

Ten po utkání nebyl spokojen hlavně s reakcí svých svěřenců na sporné situace. „Někteří naši hráči se zbytečně soustředili místo hry na výroky rozhodčích,“ rozčiloval se.

„To našim divákům nemůžeme předvádět,“ upozornil na závěr trenér Březové Petr Peterka.