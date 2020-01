Návrat ztraceného syna. Tak by se dal s nadsázkou popsat návrat sedmnáctiletého fotbalisty Václava Bendíka do jeho mateřského klubu Olympie Březová.

Útočník Václav Bendík (vlevo) se navrátil do březovské Olympie, ve které premiérově může naskočit v divizní soutěži. | Foto: Deník / Daniel Seifert

Odtud si totiž talentovaný mladíček odskočil na krátké angažmá do citického Sokola, kde poprvé ochutnal mužský fotbal. „Citice mi hodně daly,“ vracel se zpět v čase Václav Bendík a pokračoval: „Pravidelně jsem mohl hrát za muže a to pro mě bylo hodně důležité, když jsem tak nasbíral cenné zkušenosti. Za to děkuji především trenéru panu Davidu Peřinovi.“