Napilno budou mít v sobotu 10. září fotbalisté Březové. Na Olympii se představí v 15.00 hodin exligové Kladno, které dlouhodobě patří k divizní špičce. A to platí i v podzimní části, kdy má Kladno na účtu po pěti vystoupeních dvanáct bodů,a na čelo tabulky tak ztrácí pouhý bod. To svěřenci trenéra Olympie Petra Schneidera si budou chtít napravit reputaci z předešlého kola, ve kterém podlehli týmu Loun, a museli tak skousnout první domácí porážku v soutěži.

Hvězda bude skládat po debaklu reparát

Odčinit debakl z minulého kola budou chtít před svými fanoušky fotbalisté Hvězdy Cheb. Po prohře na půdě Meteoru 0:7 totiž mají co napravovat. Ale nečeká je nic jednoduchého, když do Chebu dorazí pod taktovkou trenéra Martina Frýdka v sobotu 10. září Český Brod. Ten zaznamenal v předešlém kole druhou podzimní výhru, když porazil 4:1 Slaný, a na to bude chtít českobrodská družina navázat na západě Čech. Hvězda však již v loňské sezoně předvedla, že na silné týmy umí, a tříbodový zisk by jí v tabulce pomohl přeskočit právě Český Brod, na který ztrácí dva body. Divizní duel, který se odehraje na stadionu Hvězdy, bude zahájen v 16.00 hodin.

Viktoriány čeká bitva o pověstných šest bodů

Náročný výjezd mají před sebou svěřenci mariánskolázeňského trenéra Aleše Zacha. V sobotu 10. září se od 17.00 hodin představí na půdě nováčka áčkové skupiny SK Tochovice. Ten se drží po pátém kole před viktoriány, kteří na něj ztrácí pouhý bod. Tochovice získaly všech pět bodů na svém hřišti, takže Mariánské Lázně budou muset v bitvě, ve které půjde o pověstných šest bodů, pořádně máknout.