Březová – První podzimní výjezd v rámci Fortuna Divize B mají před sebou fotbalisté březovské Olympie. V sobotu 10. srpna zamíří tým ze Sokolovska do Kladna, kde se mu postaví od 10.15 tamní SK.

Ilustrační foto | Foto: Deník / Jan Čech

„Prakticky jsme s Kladnem zakončili minulý ročník, teď s ním soutěž začínáme, ale tentokrát půjde o body, jelikož v předchozím utkání již o nic nešlo,“ vracel se zpátky v čase trenér Březové Petr Peterka. Jeho svěřenci navíc zamíří do středních Čech povzbuzeni výhrou v předkole MOL Cupu, ve kterém vyřadili Doubravku 3:2. „Samozřejmě postup se promítl i do kabiny, ale teď nás čeká úplně jiné utkání, ze kterého bychom chtěli co nejvíce vytěžit,“ přeje si Peterka.