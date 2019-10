K souboji tabulkových sousedů zamířila březovská Olympie na půdu chomutovského FC. Nakonec Březová urvala na chomutovském pažitu velmi cenný bod po remíze 1:1. „Odehráli jsme dobrý zápas,“ chválil si trenér Březové Petr Peterka.

A nebylo divu. První poločas vyhráli Březováci po trefě Davida Kursy z 36. minuty. „Domácí si vytvořili tlak, když spoléhali na rychlý přechod do útoku, ale my vše dobře odbránili. Navíc jsme právě my po rychlém přechodu do útoku skórovali,“podotkl k první půli Peterka.