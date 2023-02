FINÁLOVÁ ANKETA: Zvolte nejoblíbenější fotbalový klub Karlovarského kraje

To po změně stran už to bylo z gólové stránce v podání Březové podstatně lepší. „Vstup do druhého poločasu měli lepší domácí, kdy neproměnili samostatný únik. Od té doby jsme začali hrát lépe a po krásné střele Kursy z dvaceti metrů jsme šli do vedení. Chvíli po té přidal další branku hlavou Petr Peterka,“ vracel se ke dvěma zásahům svého výběru Schneider. Kadaň však dokázal posléze snížit na 1:2.

„V závěru utkání pak přidal ještě dvě branky Poupě z rychlých protiútoků,“ chválil si Schneider gólový apetit březovského mladíka. „Druhý poločas po vrácení kluků na své posty už byl lepší,“ těšilo březovského kouče. Další přípravný zápas odehraje Olympie v sobotu 4. února na umělce Mariánských Lázní, kde se ji postaví do cesty od 10.30 tamní Viktorie.

Kadaň – Březová 1:4 (0:0). Branky: Poupě 2, Kursa, Pererka. Březová: Richter – Nimrichter, Číž, Neudert, Kýček – Poupě, Kravar – Rusňák, Vokáč, Kovář – Veselý (stř. P. Peterka, Dubnický, Kursa, Hora).