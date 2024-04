„Derby je vždy náročné, kdy se pokaždé rozdíly meti týmy mažou, ale nebudu alibisticky říkat, že nejsme favorité, takže bezpodmínečně musíme vyhrát,“ je si vědom kapitán Březové Václav Neudert. Na podzim Březová uspěla v Chebu, kde zvítězila 1:0. „Naše výkony oproti podzimu jsou diametrálně odlišné, když v jarní části každý hráč plní, to co náš trenér chce, a hned je to znát,“ poukazuje Neudert.

Právě zkušený stoper patří ke klíčovým hráčům Olympie, který by rád prodloužil domácí úspěšnou sérii, když ještě na stadionu Březové neokusil se svým týmem hořkost porážky. „Máme natolik vyzrálý tým, že je jedno jestli hrajeme doma nebo venku. Samozřejmě, že na derby dorazí spousta fanoušků, naše rodiny, pro ně chceme derby zvládnout,“ přeje si přihodit na vrub Březové další cenný tříbodový zisk. A co by mohlo hrát v derby klíčovou roli? „Určitě naše záložní řada, která teď šlape. Navíc pokud potvrdíme velmi dobrou produktivitu z posledních zápasů, tak věřím, že uspějeme,“ doplnil Neudert.

Březová vyrabovala i Štětí, dosáhla na desátou výhru

To zcela jiná úloha čeká chebskou Hvězdu, která se během jarní části béčkové skupiny propadla až na dno tabulky. „Určitě to bude náročné utkání, řekl bych, že ne na úplně dobrém terénu, očekávám spíše jednoduchý a tvrdý fotbal,“ říká k sobotní bitvě chebský obránce Václav Kraus. Navíc Chebané budou chtít oplatit Březové domácí podzimní zaváhání.

„Motivace tam je stoprocentně, nejenom vrátit porážku, ale také urvat první vítězství na jaře,“ připomněl Kraus, že Hvězda stále čeká na první výhru ve druhé části soutěže. Hvězda však musí nutně stoprocentně bodovat, jestli chce udržet naději na udržení v soutěži. „V derby se vše mnohem více prožívá a je více impulzivní, tak se necháme překvapit, co nám to v sobotu přinese,“ říká s úsměvem. A co podle něho bude hrát klíčovou roli?

„Možná by nám mohl pomoc špatný stav trávníku, ale jednoznačně nesmíme dostat gól do desáté minuty, jelikož v tomhle ohledu máme nejhorší vstupy do zápasu, čímž se hned hraje podstatně hůře,“ narážel Kraus na inkasované branky z úvodu duelů, které Cheb následně sráží do kolen.

Hvězda po sedmnácté padla a propadla se na dno tabulky

Domácí vystoupení pak čeká v áčkové skupině mariánskolázeňskou Viktorii. Ta po první jarní výhře přivítá na svém stadionu v sobotu 27. dubna od 10.15 hodin Jindřichův Hradec. „Po důležitém prvním jarním vítězství v Hořovicích, nás čeká neméně důležité domácí utkání s Jindřichovo Hradcem. Tým je vítězstvím povzbuzen, a i v sobotu, bude chtít potvrdit zlepšenou formu a vyhrát poprvé také doma. Měli bychom být, pokud se nic vážného nestane, snad již kompletní,“ sdělil před utkáním kouč Viktorie Aleš Zach.

Navrátit se zpět na vítěznou vlnu bude chtít sokolovský Baník, který po dvou prohrách v řadě, bude hostit na svém stadionu v sobotu 27. dubna od 10.15 hodin Hořovice, které ztrácejí na Baník v tabulce šest bodů. V neděli 28. dubna, pak zakončí 24. kolo Ostrov, který v béčkové skupině zamíří do Prahy, když se střetne od 14.00 hodin s rezervou pražské Admiry, kterou dělí od Západočechů v tabulce deset bodů.

Viktoria uťala černou sérii! V Hořovicích ji trefil první jarní výhru Kapolka