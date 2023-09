Fanoušci fotbalu si přijdou o víkendu v rámci Fortuna divizi na své. Doslova. Na pořadu budou dva velmi zajímavé zápasy. Béčková skupina nabídne třaskavé derby, které se odehraje v sobotu od 16.30 hodin na stadionu nováčka z Ostrova, tam se totiž představí březovská Olympie.

Naposledy se Ostrov střetl s Březovou v rámci přípravy, se kterou remizoval 2:2. | Foto: Daniel Seifert

„Za mě má Březová na papíře nejlepší tým v kraji. Pár zápasů jsem viděl, hraje pohledný kombinační fotbal, ale jak se říká, derby nemá favorita, když se všechny plusy a mínusy mažou,“ je si vědom ostrovský stoper Petr Řehák. Navíc oba týmy se velmi dobře znají. „Je to tak, už se prakticky nemáme čím překvapit,“ poukazoval jeden z nejzkušenějších hráčů Ostrova.

„Poslední dva přáteláky, které jsme s Březovou odehráli, nasvědčují tomu, že to bude válka,“ upozorňoval Řehák, že v derby to vždy pořádně jiskří. „My ale hrajeme doma, takže náš stadion, náš hrad, to nám velí hrát na vítězství. Všichni se na derby těšíme, a mohla by dorazit i velká návštěva. My budeme spoléhat na naše fanoušky, kteří budou našim dvanáctým hráčem,“ připomněl Řehák ostrovský triumf, který požene jeho výběr za výhrou.

PODÍVEJTE SE: Březováci uhráli s Ostrovem bezbrankovou remízu

Jenže, jak Řehák již zmínil, Březová se může pyšnit nejlepším týmem v Karlovarském kraji, což bude chtít potvrdit i na horké půdě nováčka. „Čeká nás náročné derby, ve kterém se mažou všechny ztráty, jak herní, tak bodové,“ je si vědom před sobotním vystoupení březovský kapitán Václav Neudert.

„My jsme velice dobře připraveni po všech stránkách, takže zbytek už je jen na nás,“ poukazoval Neudert, že v Březové neponechali před derby nic náhodě. „Snad místní atmosféra nezklame, a zase to bude trošku vyhecované, jako je zvykem,“ narážel kapitán Olympie na jiskry, které ve vzájemných bitvách vždy létaly.

„Na nás starých, je to vše ukočírovat, aby byl fotbal fotbalem, a ne cirkusem. Samozřejmě chceme přivézt na Březovou bezpodmínečně tři body, nic jiného nebereme,“ doplnil k derby Neudert.

FOTO/VIDEO: Divizní bitvu v Ostrově rozsekl v nastavení březovský Vaněček

Napilno bude mít v béčkové skupině chebská Hvězda, která opět využije fotbalový azyl ve Františkových Lázní, kde bude hostit poslední Český Brod. Výběru chebského kouče Pavla Velemana azyl hodně svědčí, když si prozatím drží domácí neporazitelnost. A právě v bitvě s Českým Brodem, který ještě nezískal v soutěži ani bod, bude chtít prodloužit v utkání, které bude zahájeno v sobotu 16. září od 16.00 hodin, úspěšnou sérii na tři domácí výhry v řadě.

Hodně napilno budou mít také týmy v áčkové skupině. Mariánské Lázně budou tvrdit v sobotu 16. září od 10.30 hodin roli favorita v Domažlicích, kde se jim postaví do cesty tamní rezerva.

Viktoriáni i podruhé obrali Petřín, tentokrát urvali cenný bod

„Bude to těžký zápas, jelikož Domažlice mají běhavé, mladé mužstvo, které hraje útočný fotbal, ale i naše mužstvo má svou kvalitu. Do utkání půjdeme s tím, že ho chceme zvládnout, a co nejvíce se posouvat od spodku tabulky, protože jak jsem říkal, nikdo z nás už nechce zažívat to, co minulý podzim a hrát pak do konce sezony o záchranu,“ řekl před sobotní bitvou trenér Mariánských Lázní Aleš Zach.

Velkou výzvu před sebou mají fotbalisté Sokolova, které nasměroval divizní los na půdu plzeňského Petřína, kde bude zahájen duel v sobotu 16. září v 10.15 hodin. A půjde o hodně, jelikož se proti sobě postaví tabulkový sousedi, když oba týmy od sebe dělí pouhý bod.