A není divu. Dvakrát se marně pokoušel Ostrov prolomit divizní prokletí. Až třetí pokus vypadá nadějně. Lví podíl na tom má šestatřicetiletý trenér Jiří Štěpán, který právě během letní přestávky převzal ostrovský A-tým. „Pro mě to je velká výzva,“ prohlásil před startem podzimní části Jiří Štěpán. Tu přetavil se svou družinou po první polovině podzimní části Fortuna Divize B ve skvělé páté místo.

Do Ostrova jste přišel během letní přestávky, na adaptaci v novém prostředí jste měl však málo času, jak byste s odstupem času bilancoval váš přesun pod Krušné hory?

S odstupem času mám na svůj příchod stále stejný názor, byla a je to pro mě stále výzva. Díky tomu, že se nám povedla podzimní část, je to pro mě možná ještě více zavazující do jarní části. Ale kdybych to měl zhodnotit všeobecně, jsem rád, že jsem tento krok udělal.

Před startem podzimní části prošel hráčský kádr několika změnami, když se vám navíc podařilo ulovit ostříleného snajpra Martina Psohlavce…

Tým jsme doplnili o pět hráčů, ale také jsme o nějaké hráče přišli. Myslím si, že to jádro zůstalo stejné, a jak jsem říkal po mém příchodu, jednou z věcí, proč jsem na nabídku kývl, bylo to, že jsem v týmu viděl velký potenciál. Co se týká Martina Psohlavce, určitě je to jeden ze stavebních kamenů a hráč, který se velkou částí podílel na tom, kde jsme.

Celkově se vám v podzimní části dařilo, když jste ji zakončili na skvělém pátém místě, jak jste s postavením v tabulce spokojený?

S postavením v tabulce jsem samozřejmě spokojený. Nejen s tím, že jsme v podzimní části získali šestadvacet bodů, ale jsem spokojený i s tím, jakou hrou jsme se ve většině zápasů prezentovali.

V čem váš tým v první polovině předčil soupeře a naopak, kde se vám ukázaly nedostatky?

Myslím si, že většinu bodů jsme získali tím, že jsme měli velkou touhu v utkání uspět. Šli jsme za tím za jakéhokoliv stavu. Jako příklad uvedu zápas s Českou Lípou, kdy jsme ještě v 86. minutě prohrávali 1:3, a nakonec jsme to dokázali dovést do vítězného konce a vyhrát 4:3. Nejsme dokonalí, takže nedostatků máme spoustu, ať je to v obranné či útočné fázi. Máme před sebou zimní přechodné období, kde na našich nedostatcích budeme pracovat.

Co se týče porážek, tak jste překvapivě prohráli s týmy ze spodku tabulky, ať je to Rakovník či Dobříš, nemrzí vás tyto ztracené body?

Ta dvě prohraná utkání jak v Dobříši, tak doma s Rakovníkem mrzí hodně. Je to jedna z věcí, na které musíme zapracovat. V divizi není soupeře, který by se porazil sám.

Jaký byste tedy označil nejlepší a nejhorší zápas podzimní části?

Nejlepší utkání jsme dle mého zahráli v Souši a to nejhorší asi v Dobříši.

Dostává se otázka, kdo byl podle vašeho názoru nejlepším hráčem podzimu?

Nechtěl bych hodnotit, kdo byl nejlepší nebo nejhorší, jsme jeden tým a všichni se podílí na úspěchu či neúspěchu. Ale dle mého názoru největší progres a hráč, který byl velmi důležitý v každém zápase, a doufám, že bude i v jarní části, byl Lukáš Janovský.

Před sebou máte zimní přestávku, vzhledem k umístění týmu po první části soutěže jste si dali laťku hodně vysoko, bude o to zimní příprava náročnější?

Zimní příprava je jedna z nejvíce nepříjemných částí fotbalové sezony, ale zároveň ta nejdůležitější, hlavně směrem ke kondici a celkově fyzické připravenosti hráčů na celý rok. Věřím, že ji absolvujeme v co největším počtu a dobře se připravíme na jarní část.

Mohou se těšit hráči na jinou náplň, než tomu bylo v předchozích letech?

Úplně upřímně, nevím, na co byli hráči zvyklí, ale každopádně už asi vědí, jaká je náplň mých tréninkových jednotek (smích). Budeme trénovat tak, jak bychom chtěli hrát.

Poohlédnete se během přestávky i po případných posilách?

Určitě máme vytipované nějaké hráče, kterými bychom chtěli kádr doplnit. Nebude se však jednat o nic zásadního. Myslím si, že tým máme dobře vyvážený.

S jakým cílem tedy budete vstupovat do jarní části?

Cíl je jednoznačný. Prezentovat se minimálně stejně jako v podzimní části. Odehrát jaro důstojně a bavit naší hrou všechny naše fanoušky.