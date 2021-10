Před ním má lepší výchozí pozici mariánskolázeňská Viktoria, která se drží s patnáctibodovým ziskem na desáté příčce. Hvězda pak okupuje s devíti body třinácté místo.

Mírným favoritem tedy budou Mariánské Lázně, když jejich svatyni bude hájit dvacetiletý talentovaný brankář Daniel Šmejkal. Na jeho výkon budou hráči Viktorie hodně spoléhat. „Připravujeme se na zápas s Chebem stejně jako na každý jiný,“ prozradila brankářská jednička Daniel Šmejkal. Daniel Šmejkal, FC Viktoria Mariánské Lázně.Zdroj: Deník/Daniel Seifert

„Prioritou jsou pro nás tři body, které by nám teď rozhodně pomohly dostat se zpátky do sedla,“ připomíná cíl, se kterým jeho tým do Chebu zamíří. Viktoriány však nečeká žádné lehké utkání. „Myslím si, že v sobotu budou rozhodovat úvodní minuty a samozřejmě standardky, které nám poslední dobou dělají problémy,“ naráží na pověstnou botu, která jeho tým tlačí.

Na druhé straně se postaví mezi tři tyče o něco zkušenější pětadvacetiletý David Wagneter. Ten však musel po vypjatém utkání v Mýtě narychlo sehnat nové rukavice. „Bohužel po utkání proběhla strkanice, kterou vyprovokoval domácí fanoušek, a přitom mi upadla jedna rukavice, tak ji sebral a utekl,“ kroutil nechápavě hlavou David Wagneter nad nechtěným suvenýrem, který musel v Mýtě ponechat.

David Wagneter, FK Hvězda Cheb.Zdroj: Deník/Daniel Seifert„Už jsem si objednal nové, tak snad dorazí včas,“ říká už s úsměvem. Jenže ten bude muset v sobotu odložit stranou, jeho tým čeká důležitá bitva. „Na derby se připravujeme svědomitě. Na tréninku si nikdo z nás nedovolí nic vypustit, makáme na sto procent. Vzájemně se hecujeme, v šatně i na hřišti panuje celý týden bojovná nálada. Na derby budeme maximálně připravení,“ vzkazuje na úvod do nedalekých Mariánských Lázní brankář Hvězdy.

Právě domácí prostředí by ráda Hvězda využila k zisku cenných bodů. „Hrajeme doma navíc derby, je to pro obě mužstva zápas sezony, který chceme vyhrát. Jediný výsledek, který bereme, je výhra, to jest tři body,“ odkryl fotbalové karty Wagneter.

Sám ale ví, že Hvězdě tři body jen tak do klína nepadnou. „Myslím si, že to bude velmi vyrovnaný, bojovný a tvrdý zápas, jelikož ani jeden tým nedá tomu druhému metr prostoru navíc. Vyhraje tým, který prokáže větší bojovnost, nasazení, odhodlání a celkově větší touhu po výhře. Věřím, že po utkání budeme my ten šťastnější tým,“ dodává brankář Hvězdy.