„Co se týče prvního poločasu, tak jsme ho nezačali vůbec dobře, když jsme v 18. minutě inkasovali, ale na to jsme dokázali rychle gólově reagovat,“ narážel Štycha na vyrovnávací trefu ze 23. minuty, kdy se do střeleckých statistik zapsala Monika Patakiová.

Jenže po gólové stránce to již bylo ze strany hráček Slavie vše. Domácí fotbalistky dokázaly během prvního poločasu ještě dvakrát skórovat a do druhého poločasu šly s dvougólovým náskokem. „Bohužel, nám během prvního dějství odešel střed zálohy a domácí toho dokázaly brankově využít,“ upozornil slávistický kouč.

Ani po obrátce stran se karlovarskému výběru nedařilo. „Zkusil jsem promíchat sestavu a šli jsme do risku, když jsme hráli na tři obránce, čímž jsme chtěli zvýšit sílu v útoku,“ vrací se k taktice, se kterou nastoupila do druhého poločasu Slavia.

Naopak domácí přidaly čtvrtou branku, čímž definitivně zlomily odpor výběru sešívaných. „Po naší útočné akci jsme propadli, když domácí po přečíslení vstřelily čtvrtou branku,“ smutně poznamenal Štycha.

„Sice jsme poté už soupeřky do ničeho nepustili, ale ani my jsme nedokázali proměnit naše šance,“ podotkl. Slavia tak zahájila jarní část porážkou. „Pro mě to byla premiéra na trenérském postu, a i přes prohru mi utkání ukázalo hodně pozitivních věcí, takže věřím, že jdeme správnou cestou,“ dodal závěrem Štycha.

FK Baník Most–Souš – FC Slavia Karlovy Vary 4:1 (3:1). Branky: 18. a 52. Zdzieblová Andrea, 37. Lukešová Štěpánka, 39. Svobodníková Nikola – 23. Patakiová Monika. Rozhodčí: Lepeš. ŽK: 2:1. Diváci: 50. Slavia Karlovy Vary: Bauerová – Krupková, Bartyzalová, Martincová, Bernardová – Doležalová, Trampuschová, Gitterová, Kolářová – Patakiová, Ziateková. Trenér: Marian Štycha.