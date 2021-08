Kromě Ostrova zasáhnou o víkendu do divizních zápasů další tři zástupci Karlovarského kraje.

V divizi B to bude v sobotu v 10.15 hodin Olympie Březová na půdě SK Kladno.

Jenže… Březovští vyrazí ve velmi okleštěné sestavě. „Na to, že budeme hrát po delší době mistrák, tak bude chybět větší část kádru,“ krčí rameny kouč Petr Peterka.

Na vině jsou zranění, pracovní povinnosti a soukromé záležitosti březovských plejerů. „Bohužel se to takhle nějak sešlo, to já neovlivním,“ poznamenal trenér.

Ten ale odmítá „brečení“. „Musíme se s tím vyrovnat, nedá se nic dělat. Čeká nás tak velice těžké utkání, ale vymlouvat se určitě nechceme,“ zdůrazňuje Petr Peterka.

Zároveň odmítá, že by Březovští jeli do Kladna v nekompletní sestavě duel pouze z povinnosti tak nějak odchodit. „Odehrajeme to s kádrem, který nám zůstane k dispozici. Pojedeme se tam určitě o výsledek porvat. Chceme se vrátit domů alespoň s bodem,“ má jasno Petr Peterka.

Co budou podle zkušeného trenéra na hřišti praktikovat domácí? „Budou hrát hodně útočně. Tým mají postavený na mladších hráčích, k tomu mají dva tři zkušenější ve středu hřiště. Snaží se o kombinační hru s velmi rychlým přechodem dopředu, na tom to budou mít postavené,“ míní kouč Olympie.

Březová už v minulosti ukázala, že dokáže v podobné situaci překvapit. Podaří se jí to i tentokrát?

V divizní skupině A se potom fanoušci mohou těšit na další dva celky.

V sobotu v 10.15 hodin přivítá Viktoria Mariánské Lázně na svém stadionu U Ferdinandova pramene celek Přeštic.

Naopak Hvězda Cheb se svými příznivci zamíří na plzeňský Petřín, kde se hraje rovněž v sobotu od 10.15.