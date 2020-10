„Chtěli bychom se omluvit fanouškům za naše výsledky v posledních zápasech, ale jejich podpora nás táhne dál, budeme se snažit vyhrávat nejen pro nás, ale hlavně pro ně, jako odměnu za jejich podporu,“ vzkazuje z kabiny Ostrova fanouškům stoper Nutsu Stan.

Ostrov tak má za sebou nepovedený zápas v Neratovicích, kde prohrál 0:5, a další pak přidal doma s Aritmou, kde padl 0:3. „Těžko se mi to hodnotí, jelikož jsme na oba zápasy byli stoprocentně připraveni, ale bohužel se nám nedařilo, tak jak bychom si přáli,“ smutně poznamenal k neúspěšným zápasům Stan.

„Na druhou stranu soupeři byli kvalitní, ale my jsme jim úlohu vesměs usnadnili, když jsme nepodali adekvátní výkon a nehráli to, co jsme chtěli. Ale taky jsme měli trochu smůly,“ vysvětloval ostrovský hráč. Po porážkách tak spadl Ostrov zpět na tvrdou zem.

„Samozřejmě každý neúspěch se na týmu podepíše, ale věřím, že již o víkendu černou sérii prolomíme,“ narážel Stan na sobotu 10. října, kdy se Ostrov představí od 10.15 hodin na půdě Brandýsa nad Labem, tedy dvanáctého celku béčkové skupiny, který na tým z Karlovarského kraje ztrácí tři body.

„Musíme se soustředit na každý zápas, co máme před sebou, ať je to Brandýs nebo Souš. Musíme se navrátit k naší hře, kterou jsme se prezentovali minulou sezonu a na začátku podzimní části,“ poukazoval Stan.

Brandýs však vesměs všechny body, které na svém kontě má, urval v domácím prostředí, takže Ostrov nečeká nic jednoduchého.

„Víme, že nás čeká další náročné utkání, ale pokud podáme stoprocentní koncentrovaný výkon, budeme hrát svou hru, k tomu přidáme důležité góly, bez kterých se nevyhrává, tak dosáhneme na cenné body,“ přeje si bodový zisk v souboji s Brandýsem Stan.

„Každá série jednou končí a nová začíná, tak snad se nám podaří najet zpět na vítěznou vlnu, ale rozhodne se na hřišti,“ dodal závěrem Stan.