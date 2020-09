FORTUNA DIVIZE A

V áčkové skupině jako první naskočí do víkendového šestého kola mariánskolázeňská Viktoria, která se představí svým fanouškům na stadionu U Ferdinandova pramene, kde bude hostit od 10.30 Rokycany. Hosté z Plzeňska mají na svém kontě sedm bodů, když naposledy uspěli v domácím souboji s Mýtem, které porazili 3:0. Do lázní se tak vydají hráči Rokycan i se dvěma exviktoriány Jaroslavem Sadílkem a Tomášem Denkem. Viktoriáni v uplynulém kole obrali o dva cenné body na svém hřišti rezervu jihočeského Dynama, a na svého sobotního soupeře tak v tabulce ztrácí tři body.

Zdroj: Deník / Daniel Seifert

FC Viktoria Mariánské Lázně – FC Rokycany (sobota, 10.30, hřiště Mariánské Lázně).

Podstatně těžší úlohu před sebou mají svěřenci chebského trenéra Miroslava Šebesty. Ti přišli v minulém kole o premiérové body až v nastaveném čase, kdy museli skousnout těsnou prohru 2:3 s týmem Sedlčan, a dále tak na své první body čekají. V neděli se však vydají Chebané na půdu třetího celku tabulky, Lomu, kde je nečeká nic lehkého, jelikož Lom je prozatím v domácím prostředí stoprocentní a na svůj účet bude chtít před svými fanoušky připsat další výhru. Pokud však Hvězda pomýšlí na záchranu v soutěži, musí řádně koukat, aby jí neodjel pověstný vlak, a již musí notně sbírat body a nemůže koukat napravo ani nalevo.

TJ Sokol Lom – FK Hvězda Cheb (neděle, 15.30, hřiště, Lom).

FORTUNA DIVIZE B

V béčkové skupině pro změnu první naskočí do šestého kola ostrovský FK, ten se totiž vydá v sobotním dopoledni do Neratovic, kde poměří své síly s týmem Neratovice-Byškovice. A půjde o hodně, jelikož oba soupeře od sebe dělí v tabulce pouhé dva body. Prozatím je na tom lépe Ostrov, který si drží po třetí výhře v řadě za sebou v průběžném pořadí pátou příčku, když Neratovice pak drží místo sedmé. Tým z Krušných hor by se však měl mít na pozoru, Neratovice totiž ještě v domácím prostředí neztratily ani bod a vždy dosáhly na výhru 3:0.

Zdroj: Deník / Daniel Seifert

FK Neratovice-Byškovice – FK Ostrov (sobota, 10.15, hřiště TJ Neratovice).

Náročnou šichtu má před sebou Březová, ta o víkendu vyšla bodově naprázdno v derby s Ostrovem a už také potřebuje body jako sůl, když má prozatím na předposlední příčce na svém účtě pouhý bod. V sobotním odpoledni bude hostit na svém stadionu pražský Meteor, který se drží na osmém místě s osmibodovým ziskem. Naposledy Meteor slavil domácí výhru 4:1 nad Štětím, kterému patří poslední příčka.

FK Olympie Březová – FK Meteor Praha VIII (sobota, 15.30, hřiště Březová).