OSTROV MÁ PŘED SEBOU BITVU PRAVDY

Dva nejhorší týmy Fortuna divize B se představí v sobotu 23. října od 14.30 hodin na stadionu FK Ostrov. Domácím patří v tabulce předposlední příčka, zatímco soupeři Tatranu Rakovník příčka poslední. I přesto bude plnit roli favorita Ostrov, který má na kontě v podzimní části deset bodů, když výběr Tatranu stále na první body čeká.

Fortuna divize, 13. kolo: FK Ostrov – Tatran Rakovník (SO, 14.30).

OLYMPII VYZVE SILNÝ BRANDÝS

Náročnou šichtu mají před sebou fotbalisté Olympie Březové ve třináctém pokračování Fortuna divize B. Na svém stadionu přivítají v sobotu 23. října od 14.30 tabulkového souseda Brandýs nad Labem. Týmy od sebe dělí pouhé dva body, takže v sázce opět budou důležité body.

Fortuna divize, 13. kolo: Olympie Březová – Brandýs nad Labem (SO, 14.30).

SOBĚSLAV SE POSTAVÍ DO CESTY VIKTORII

Urvat co nejvíce bodů budou chtít v sobotu 23. října na půdě Soběslavi ve 13. kole Fortuna divize A fotbalisté Viktorie Mariánské Lázně. „Pro nás bude úspěch neprohrát a naopak každý bodový zisk bude pro nás hodně cenný,“ poukazuje trenér Viktorie Otakar Dolejš. A ví, o čem mluví. Soběslav je totiž v domácím prostředí hodně silná. Navíc v souboji, ve kterém půjde o šest bodů, bude chtít uspět. „Výhodou by pro nás mohlo být, že tentokrát musí hrát soupeř. My se tak můžeme soustředit na hru, která je nám vlastní, to jest, hrát v dobrém bloku a využít kontry,“ naráží Dolejš na taktiku viktoriánů, která by mohla přinést kýžené body. „Bohužel se však budeme muset obejít bez obou stoperů, ale věřím, že hráči, kteří je zastoupí, se s tím dobře popasují,“ věří Dolejš.

Fortuna divize A, 13. kolo: Soběslav – Viktoria Mariánské Lázně (SO, 14.30).

DOSÁHNE HVĚZDA NA ČTVRTOU VÝHRU?

V domácí podzimní derniéře ve Fortuna divizi A čeká svěřence trenéra chebské Hvězdy Miroslava Šebesty náročná šichta. Chebané totiž budou hostit v sobotu 23. října od 16.00 hodin souseda z tabulky Beroun. Ten se nachází na čtrnácté příčce, Hvězdě pak patří pozice třináctá. Týmy od sebe dělí pouhé dva body, takže se bude na co dívat. Oba výběry potřebují body jako sůl, ale Hvězda je v domácím prostředí silná, přidá tedy v důležitém souboji na svůj účet čtvrtou podzimní výhru?

Fortuna divize A, 13. kolo: Hvězda Cheb – Beroun (SO, 16.00).