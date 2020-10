FK OSTROV

Během první poloviny podzimní části Fortuna Divize skupiny B nasbíral ostrovský FK deset bodů, za což mu patří průběžná jedenáctá příčka. „Vzhledem k tomu, jak jsme se prezentovali v posledních kolech, tak je naše postavení adekvátní,“ připomíná ostrovský trenér Jiří Štěpán tři porážky v řadě za sebou, které Ostrov stály lepší postavení v tabulce.

„Samozřejmě je velká škoda, že jsme nedokázali navázat na výkony ze začátku sezóny,“ lituje přerušení skvělé bodové série svého týmu v úvodu podzimní části.

Neúspěšnou sérii zahájilo prakticky vyhrané derby nad Březovou, které přetavil Ostrov v hubené vítězství 1:0, pak už následovaly jenom porážky. „Důvodem bylo, že od domácího zápasu s Březovou náš výkon nebyl ideální. Následovali soupeři, kteří měli svou kvalitu, a my jsme ve dvou zápasech nedokázali vstřelit branku, naopak jsme osm gólů inkasovali, což je zásadní problém,“ vrací se Štěpán zpět v čase, kde odstartovala černá série jeho výběru.

„Pozitivní je, že jsme dokázali sami sobě ukázat, že to v nás je a že dokážeme sehrát dobré zápasy. Negativum je asi v tom, že jsme si mysleli, že to přijde samo. Zapomněli jsme na to, co nás zdobilo v přípravě a v začátku soutěže, a to maximální nasazení všech hráčů. Pozitivní je také to, že jsme se k těmto výkonům dokázali přiblížit v posledním mistrovském utkání, i když jsme na půdě Brandýsa nedokázali bodovat,“ přiblížil pozitiva i negativa první poloviny podzimní části Štěpán.

Po vyhlášení nouzového stavu přišla pro fotbal čtrnáctidenní stopka. „Opatření jsou jasně daná. Je to sice organizačně náročnější, ale je fajn, že alespoň takto se můžeme nadále připravovat na případné pokračování soutěže,“ naráží Štěpán na tréninkové jednotky, které mohou absolvovat šestičlenné skupinky hráčů. Ostrov by sice rád opět naskočil do rozjeté sezony, přesto tomu nedává moc šancí. „Samozřejmě že normálně smýšlející člověk vnímá, co se kolem nás děje, a je z mého pohledu velmi nepravděpodobné, že se v podzimní části odehraje ještě nějaké utkání, myslím tím na amatérské úrovni,“ prozradil své stanovisko k současné fotbalové situaci ostrovský trenér.

„Je to obrovská škoda pro všechny. Pro kluby, pro hráče, pro které je to silně demotivující, a to se vůbec nebavím o kategoriích mládeže. Je to obrovská škoda i pro fanoušky, a to napříč všemi sporty,“ zklamaně poukazuje Štěpán.

Zdroj: Deník / Daniel Seifert

OLYMPIE BŘEZOVÁ

Naopak v béčkové skupině se vstup do podzimní části vůbec nepovedl březovské Olympii, která zůstala za očekáváním. Patří jí totiž se čtyřbodovým ziskem předposlední, patnáctá příčka. „Po několika zápasech podzimní části soutěže s postavením týmu v tabulce spokojenost není,“ smutně poznamenává trenér Březové Petr Peterka k sestupové příčce, kterou Olympie po polovině podzimní části drží.

A právě do první části divizní soutěže se promítly i hráčské změny, když během letní přestávky prošel tým Olympie hráčskou rekonstrukcí. „Změny v týmu jsou vždy nepříjemné a nás postihl odchod šesti hráčů, i přesto stále chceme hrát o co nejlepší postavení v tabulce,“ upozorňuje na neměnné cíle svého výběru Peterka.

Zapracovat bude muset tým ze Sokolovska, pokud se ještě soutěž rozjede, zejména na střelecké stránce, když prozatím vstřelil pouhých pět branek, nejméně ze všech účastníků. „Náš počet vstřelených branek je vážně špatný a vypovídá o bodovém zisku v odehraných zápasech,“ krčí smutně rameny Peterka. Chod divizního A-týmu nezbrzdila ani čtrnáctidenní pauza. „V rámci možností a pravidel dál trénujeme, snažíme se připravit na další část soutěže,“ vysvětluje Peterka a rázem připojil: „Rádi bychom dál pokračovali v soutěži ještě v podzimní části, ale těžko říct, co bude za tři čtyři týdny, ale vzhledem k dané situaci je možné, že své soupeře uvidíme až v jarní části.“

Zdroj: Deník / Daniel Seifert

HVĚZDA CHEB

Nejhůře se prozatím vedlo v podzimní části chebské Hvězdě. Ta prakticky dosáhla na premiérové body ve Fortuna Divizi A před vyhlášenou pauzou, když vyrabovala senzačně Katovice, a na kontě tak má tři body, ale stále jí patří poslední, šestnáctá příčka.

„Spokojený určitě nejsem, měli jsme mít určitě více bodů. Nesplnili jsme prozatím cíle, co jsme si dali. Ale já se nikdy nevzdávám, pořád je hodně bodů ve hře,“ věří svému týmu chebský trenér Miroslav Šebesta. Sám ale ví, že čeká jeho výběr pořádně náročná šichta, navíc se bude muset vyvarovat chyb, které ho stály důležité body.

„Dělali jsme školácké chyby, kterými nás soupeř trestal gólově. Třikrát jsme dostali rozhodující branku v samém závěru duelu po hrubých individuálních chybách,“ kroutil nevěřícně hlavou Šebesta. Navíc i Hvězda musí nuceně odpočívat kvůli přerušení soutěže, a navíc se neví, jestli vůbec bude podzimní část soutěže dohrána.

„Je to pořád dokola, už to popravdě nechápu. Tak ať nás nechají hrát, nebo ať se radši vůbec nezačíná, je v tom jenom guláš,“ zlobí se chebský trenér. „Každý den je to jinak, tak už s ničím nepočítám,“ přidává stanovisko k možnosti dohrání podzimní části divize.

Zdroj: Deník / Daniel Seifert

VIKTORIA MARIÁNSKÉ LÁZNĚ

Posledním zástupcem je mariánskolázeňská Viktoria, která si prozatím drží v tabulce skupiny A dvanáctou příčku s desetibodovým ziskem. „Měli jsme těžký los na úvod, když jsme dvakrát vysoko prohráli, začátek byl ostudný,“ narážel trenér Viktorie Otakar Dolejš na dvě vysoké prohry s Přešticemi či Katovicemi. Následovaly další prohry s Klatovy a Mýtem. Posléze se však Viktoria herně i výsledkově zvedla.

„Prakticky nás nakoply dva body v souboji s rezervou Českých Budějovic,“ poukazoval Dolejš. Od té doby viktoriáni vesměs pravidelně bodovali. „Tedy až na zápas s Berounem jsme posléze dokázali pravidelně bodovat, ale s postavením týmu určitě spokojený nejsem, jelikož tým je silný a má na lepší výsledky, na druhou stranu jsme však museli několikrát v zápasech improvizovat v sestavě a to se také promítlo do zápasů,“ připomíná Dolejš. Jeho tým teď absolvuje čtrnáctidenní nucenou přestávku. „Dohodli jsme se s hráči a ti dostali individuální plány, které plní,“ vysvětloval trenér Viktorie.

S návratem na hřiště to však také nevidí příliš dobře. „Pokud se přeci jen podzimní část znovu rozjede, tak odehrajeme tak tři utkání, protože v prosinci už se hrát zcela jistě nebude, a vše se tak bude dohrávat až v jarní části. To bude náročné, jelikož hráči mají práci, a pokud by se hrálo v týdnu, tak to bude obzvlášť náročné,“ uzavřel Dolejš.

Zdroj: Deník / Daniel Seifert