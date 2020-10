„Do prvního poločasu jsme nevstoupili vůbec dobře. Byli jsme málo aktivní, agresivní, navíc jsme dělali chyby,“ připomněl trenér Ostrova Jiří Štěpán první hrubku z 10. minuty, když malou domů Tomáše Bursíka brankově potrestal Michal Pivrnec. Pro Ostrov však bylo ještě hůře. O deset minut později už to bylo zásluhou Martina Bedrny o dvě branky.

„Po první brance na nás padla deka, nic se nám nedařilo, prakticky jsme se také k ničemu nedostali,“ zklamaně se ohlédl za prvním dějstvím Štěpán.

Ale ani po změně stran to nebylo ze strany Ostrova fotbalově ideální. „V kabině jsme si řekli, že chceme být více aktivní, agresivní, to mi v zápase chybělo, ale bohužel nám utkání nevyšlo, navíc jsme inkasovali třetí branku z pokutového kopu,“ poukazoval trenér Ostrova. Sám ale ví, že je to dlouhodobější.

„Už je to od zápasu s Březovou, od té doby se nám přestalo dařit, a my jsme tak v nové pozici, se kterou se musíme vypořádat. Jelikož jsme poslední dvě utkání prohráli a nevstřelili branku se skóre 0:8, leží na nás taková deka, ale já věřím, že když opět dosáhneme v následujících zápasech na body, tak se vše zase změní,“ věří v lepší zítřky Štěpán.

FK Ostrov – SK Aritma Praha 0:3 (0:2). Branky: 10. Pivrnec Michal, 20. Bedrna Martin, 88. Štohanzl Jan (PK). Rozhodčí: Šimeček. ŽK: 2:1. Diváci: 286. Ostrov: Vaněček – Toth, Stan, Kočí, Dušek – Bursík, Kobera, Jankovský, Matoušek, Vrba – Zedníček (stř. Kostka, Horváth, Janda, Liška, Hron).