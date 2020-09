Soupeřem mu bude březovská Olympie, které se však v novém ročníku příliš nedaří, o čemž svědčí předposlední příčka s jednobodovým ziskem. To Ostrováci jsou na tom podstatně lépe, když na účtě již mají sedm bodů. Navíc mají za sebou dvě výhry v řadě za sebou. „Určitě tato vítězství jsou pro hráče velkou vzpruhou,“ míní ostrovský trenér Jiří Štěpán.

Do utkání tak půjdou podle papírových předpokladů jako favorit. „Je to regionální derby, takže nějaké papírové předpoklady se v něm mažou. Navíc Březové se nedaří a určitě bude chtít uspět,“ je si vědom ošidnosti role favorita Štěpán. „Čeká nás opravdu těžké utkání, my bychom chtěli navázat na dobré výkony z předešlých zápasů a natáhnout naši úspěšnou sérii,“ přeje si ostrovský trenér.

A co očekává od regionálního derby? „Derby určitě bude probíhat ve vyšší intenzitě, bude hodně soubojové,“ přemítal nad sobotním duelem Štěpán. Ostrovu se však na Březovou daří, v loňském ročníku vyhrál před svými fanoušky 5:0. „Toto utkání je již zapomenuto. My budeme muset odehrát duel poctivě, vyvarovat se chyb a podat na hřišti maximálně soustředěný výkon a poté můžeme pomýšlet na vítězství,“ upozorňoval Štěpán.

„Co se týče kádru, tak se pomalu dáváme dohromady z lehčích zranění a na pětadevadesát procent budeme kompletní, ale věřím, že do soboty budou všichni hráči v pořádku,“ uzavřel Štěpán.