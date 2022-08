„Moc jsme si to v kabině užívali, ta euforie byla nezapomenutelná,“ zašmátral ve vzpomínkách na povedenou sezonu Viktorie mariánskolázeňský kapitán Michal Drahorád. A nebylo divu. Pro tým z lázeňského města šlo o historický milník, kterým se zapsal zlatým písmem do klubové historie.

„Sezonu jsme si moc užívali, navíc v kabině i na hřišti byla skvělá parta,“ naráží na atmosféru, která během postupového ročníku v kabině viktoriánů panovala. Navíc euforie pobláznila celé lázeňské město. „Poslední utkání jsme odehráli v Horním Slavkově, kam s námi tehdy cestovalo strašně moc fanoušků,“ poukazuje Drahorád.

A odměna byla sladká, když viktoriáni vyhráli duel 6:0. „Oslavy byly velké,“ říká s úsměvem mariánskolázeňský šikula, pro kterého to byla speciální sezona. „Táta tým trénoval a já si zahrál s bráchou,“ narážel blonďatý fotbalista na rodinnou sešlost, která Mariánské Lázně v úspěšné sezoně provázela. „Po postupu se oslavy přesunuly do kabiny, kdy se divím, že to ustála,“ prozradil s úsměvem Drahorád.

„Celou cestu domů se zpívalo, pilo a kouřily se vítězné doutníky,“ přibližuje, co se dělo po cestě do Mariánských Lázní. Jenže to byl teprve začátek bouřlivých oslav. „Po příjezdu do Mariánek nás autobus vyhodil v centru a až na stadion jsme šli po silnici a zpívali jsme. Lidé, co nás potkali, nám tleskali a gratulovali. Bylo to super a divizní oslavy pak probíhaly až do rána, i když to bylo hodně náročné,“ dodává s úsměvem závěrem k postupové sezoně.