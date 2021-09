Viktoria do Berouna

Po dvou výhrách v řadě za sebou zamíří Mariánské Lázně na horkou půdu čtrnáctého Berouna, kterému s tříbodovým ziskem patří čtrnáctá příčka. „Nás teď čeká série utkání s týmy, které jsou na tom podobně jako my. Pro nás tedy bude důležité, aby zůstaly za námi a nepřeskočily nás. Co se týče Berouna, tak určitě tam chceme bodovat, pokud bychom vyhráli, tak by to byl příjemný bonus,“ přeje si prodloužení úspěšné bodové série mariánskolázeňské Viktorie Otakar Dolejš.

Fortuna divize A, 7. kolo: Beroun – Mariánské Lázně (SO, 10.15).

Do Chebu dorazí Přeštice

Náročnou šichtu mají před sebou svěřenci trenéra Miroslava Šebesty, když na své umělce budou hostit jednoho z aspirantů na postup do třetiligové soutěže, Robstav Přeštice, který přiveze do Chebu v Karlovarském kraji velmi dobře známý lodivod Stanislav Purkart. „Čeká nás specifické utkání na umělé trávě, která by měla být výhodou pro tým Hvězdy. Očekávám, že Hvězda bude bojovat, stejně jako tomu bylo v uplynulém kole v Lomu, a pokud zopakuje tento výkon, tak nás určitě nečeká jednoduché utkání. I přesto věřím, že předvedeme výkon, který nám přinese tři body,“ říká k návratu do Karlovarského kraje trenér přeštického výběru Stanislav Purkart.

Fortuna divize A, 7. kolo: Hvězda Cheb – Přeštice (SO, 16.00).

Ostrov čeká náročná bitva

V nelehké situaci se nachází v béčkové skupině Ostrov. Ten je po šestém kole na předposlední, patnácté příčce se čtyřbodovým ziskem. V sobotu 11. září čeká svěřence ostrovského trenéra Jindřicha Hefnera náročná bitva. Do Krušných hor totiž zamíří pražská Aritma, která bude vsázet především na zkušenosti Jana Štonhanzla. Na ni Ostrov ztrácí v tabulce pouhé tři body, takže v případě výhry by mohli Ostrováci pomýšlet na posun v tabulce.

Fortuna divize B, 7. kolo: Ostrov – Aritma Praha (SO, 16.00).

Prodlouží Olympie sérii?

Čtyři utkání v řadě za sebou vyhrála v béčkové skupině Olympie Březová. Protáhnout úspěšnou sérii bude chtít i v neděli 12. září na půdě Loun. Jenže právě na soupeře nemá vůbec příjemné vzpomínky, když v loňské sezoně dostala v Lounech pořádně naloženo a prohrála vysoko 1:6. „K duelu zamíříme s pokorou,“ vysvětluje trenér Olympie Petr Peterka. A ví proč. Louny totiž před svými fanoušky body příliš nerozdávají. „Víme o tom, Louny sbírají body především doma, kde jsou hodně silné,“ upozorňuje Peterka. „Samozřejmě bychom chtěli uspět, ale každý bod z půdy soupeře by byl velmi cenný,“ přeje si Peterka.

Fortuna divize B, 7. kolo: Louny – Březová (NE, 16.00).