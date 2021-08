V sobotu 21. srpna se představí na březovském pažitu od 16.00 hodin Český Brod, který táhne za postupem do ČFL trenér Martin Frýdek. „To, že trénuje Martin Frýdek starší, je pro mě samotného novinka a bude to pro každého zpestření zápasu,“ poukazuje obránce Březové Pavel Neumann.

„Osobně informace o Českém Brodu nemám, jediné, co si myslím, že by to měl být jeden z kandidátů na postup,“ připomíná ambice soupeře, který si drží v tabulce po třetím kole druhou příčku.

„Očekávám vyvarovaný zápas jako oba dva předchozí, které jsme odehráli,“ přemítá nad zápasem Neumann. Nejen on, ale i celý tým by chtěli urvat na svém stadionu premiérové body v podzimní části.

„Hrajeme doma, takže chceme určitě vyhrát za tři body, protože jsme ale oba dva již zmíněné duely s tímto soupeřem prohráli, tak i bod bude plus,“ dodává závěrem březovský hráč.

Hvězda zamíří do Soběslavi, Ostrov do Štětí a Viktoria do Mýta

Hned tři zástupci Karlovarského kraje v divizní soutěži se představí o víkendu v rámci čtvrtého kola Fortuna divize na hřišti soupeřů. Vše zahájí v sobotu 21. srpna od 10.15 v béčkové skupině Ostrov, který se představí ve Štětí. Oba týmy mají po třetím kole shodně na účtu čtyři body.

„Soupeř vyznává rychlý, silový fotbal, navíc je dlouho pohromadě a ve svém kádru má šikovné hráče,“ prozradil své poznatky o soupeři trenér Ostrova Jindřich Hefner. „Očekávám vyrovnaný zápas,“ přemítá. „Už bychom si rádi dovezli i body z venku. Co se týče kádru, tak k dispozici bude po stopce Jakub Dušek, dále pak Jaffan Samir,“ podotýká k návratům Hefner.

Od 17.00 hodin pak rozehraje svůj duel v áčkové skupiny Hvězda Cheb, kterou los nasměroval do Soběslavi, kde bude chtít navázat na domácí výhru nad Doubravkou. Posledním zástupcem, který zasáhne do divizních bojů, bude Viktoria Mariánské Lázně, tu čeká nedělní zápas na horké půdě v Mýtě, kde bude zahájen duel v 17.00 hodin.

„Soupeře jsem viděl v utkání s Katovicemi, když v prvním poločase to bylo vyrovnané utkání, ve druhém pak bylo lepší Mýto,“ upozorňuje trenér Mariánských Lázní Otakar Dolejš.„Navíc má ve svém středu vynikajícího Brazilce, na toho si budeme muset dát pozor, stejně jako na standardní situace, které má Mýto dobré,“ poukazuje Dolejš. „Budeme se snažit potvrdit v nedělním utkání stoupající výkony, ale s pokorou,“ dodává k duelu s Mýtem trenér Viktorie.

Víkendový program: Štětí – Ostrov (SO, 10.15), Březová – Český Brod (SO, 16.00), Soběslav – Hvězda Cheb (SO, 17.00), Mýto – Mariánské Lázně (NE, 17.00).