Los druhého kola MOL cupu určil Olympii prvoligového soupeře

MOL cup: Olympie Březová - FK Zbuzany 1953 | Foto: Zdeněk Plachý



Moc na výběr toho v osudí českého poháru nebylo. Slavie, Sparta, Plzeň, Liberec a Jablonec jako naši zástupci v evropských pohárech se zapojí do MOL cupu později. Ze zajímavých klubů zůstaly pro druhé kolo Bohemians, Teplice, Sigma Olomouc nebo například Baník Ostrava. Nakonec to pro březovskou Olympii dopadlo, co se týče atraktivity soupeře, poměrně dobře. Březová bude hrát doma, 15. září od 16.30 hodin přivítá na svém hřišti exligový FC Hradec Králové. „Postup by byl asi pohádkou,“ směje se trenér Olympie Petr Peterka.