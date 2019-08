„Samozřejmě že se těším, pro mě to bude něco nového,“ prozradil na úvod Jiří Štěpán. V prvním kole bude jeho svěřencům soupeřem pražský Meteor. „O soupeři moc poznatků nemám, jestli posílil, či oslabil, ale i přesto chceme uspět,“ upozorňoval Štěpán.

A není divu. Ostrováci by konečně chtěli prolomit divizní propadáky. „Během přípravy jsme natrénovali to, co jsme chtěli, navíc jsme odehráli několik kvalitních zápasů a to vše chceme prodat. V letošní sezoně se chceme držet v klidném středu, to je náš cíl,“ připomněl Štěpán.

Spoléhat taktéž budou v prvním duelu na hlasivky svých fanoušků. „Chceme také přesvědčit ostrovské fanoušky, že hrajeme dobrý fotbal,“ dodal Štěpán. První podzimní vystoupení ostrovského FK odstartuje ve Fortuna Divizi B v Ostrově v 17 hodin.